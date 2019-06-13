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пятница, 14 июня 2019 05:25

Безвиз - есть, членство в Евросоюзе и НАТО - будет

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Во вторник, 11 июня, сотни украинцев вышли на новый "стеклянный" мост над Владимирским спуском и Днепром в Киеве, чтобы отметить "день рождения безвиза". Люди держали в вытянутых руках синие паспорта с трезубцем, которые за последние два года стали настоящим символом свободы - прежде всего свободы передвижения в объединенной Европе.

Именно 11 июня 2017 года начал действовать безвизовый режим Евросоюза для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта. Такие документы получили почти 15 млн украинцев. По данным Госпогранслужбы, за два года безвиза 9,2 млн граждан осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Именно два года назад президенты Украины - Петр Порошенко и Словакии - Андрей Киска открыли на границе символическую "дверь в Европу". Так Украина сделала еще один, возможно, решающий шаг от Москвы в Евросоюз.

- В дни запуска безвиза два года назад я вспоминал слова великого европейца, немецкого канцлера Вилли Брандта, сказанные им по случаю свержения Берлинской стены: "Отныне то, что является одним целым, будет развиваться как одно целое", - говорит Петр Порошенко во время акции на мосту. Он поздравил украинцев с праздником.

А вспомним, сколько было недоверия, скепсиса, фейков, прежде чем безвизовый режим стал реальностью. "Вы никому там не нужны", "все равно будут требовать какие-то подтверждающие документы и деньги", "из воюющей страны в ЕС не будут пускать" - ходили слухи, особенно старались российские СМИ.

Однако прошло два года - и проверка украинского туриста на пограничном посту в аэропорту Германии, Испании или Венгрии занимает каких-то 10 секунд. Количество отказов - минимальное.

Граница между Украиной и ЕС упала. Невозможное стало возможным благодаря политике тогдашнего президента Порошенко. Украинский загранпаспорт улучшает свое качество в рейтингах (за последние пять лет - плюс 13 ступенек. - ГПУ) и занимает сороковое место в мире - по количеству стран, доступ к которым открыт без оформления виз.

- Сегодня называют много цифр. Но я хочу подчеркнуть: Безвиз - это не о цифрах. Это не пересечение границы. Это движение нашей страны, народа в ЕС. Это остановка печально известной многовекторности. Это твердые ценности Европейского Союза, - говорит Петр Порошенко во время празднования на столичном мосту.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что его команда сделала реальностью безвиз и в дальнейшем будет делать все возможное для евроинтеграции Украины.

- Наша политическая сила, наша команда твердо ведет страну к членству в Евросоюзе. Сначала это было Соглашение об ассоциации, затем - безвиз, к которому все привыкли. Это как воздух, хотя два года назад никто не мог представить, что нам это удастся. Далее - мы совместно приведем страну к членству в ЕС, - добавляет Порошенко.

Безвиз действительно стал обыденным явлением нашей жизни. Так же, как приход ряда лоукостовых авиа-, железнодорожных, автобусных компаний - за Wizz Air - Ryanair, Ernest, Vueling, RegioJet, интерсити в Перемышль, прямые поезда в Будапешт, Холм, теперь вот Flixbus. Покупай билет за 5 или 10 евро - и с биопаспортом ты через несколько часов уже гуляешь по Евросоюзу.

Молодежь, которая массово получает биометрические паспорта и легко путешествует от Кракова до Канарских островов, даже не задумывается над тем, каких усилий, времени и денег раньше стоило человеку оформление разовой туристической визы в какую-то страну ЕС. Это были несколько недель мороки, груды бумаг, подтверждений, справок, сотни потраченных евро.

Для практического воплощения безвиза следовало убедить скептиков в Европарламенте и Еврокомиссии. Порошенко сделал и это. За пять лет пребывания у государственного руля он получил больше дипломатических побед, чем все предыдущие президенты за весь период независимости. Украина превратилась из объекта в субъект международной политики. Такого всеобъемлющего договора об ассоциации с ЕС, как у Украины, не имеет ни одна страна в мире. И все это - в продолжающихся условиях войны и оккупации территорий.

Следующая цель - членство в Евросоюзе. Порошенко возглавил партию с красноречивым названием - "Европейская солидарность" - и поднял на флаг борьбу за дальнейшую интеграцию в ЕС и НАТО, которая во времена его президентства стала конституционной нормой. Он объявил о намерении в 2023-м получить План действий по членству в НАТО и в том же году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

- Я уверен, что реально до 2023 года Украина может соответствовать Копенгагенским критериям, если мы совместно будем работать над этим. Мы вместе должны сдвинуть эту ситуацию. Это верховенство права, это демократия, это свободные выборы, - говорит Порошенко. - В 2023 году, когда будет имплементировано европейское законодательство в Украине, мы сможем подать заявку на членство в ЕС.

- Некоторые говорят, что они в это не верят. Так же, как не верили в безвиз, в независимую от России церковь, в создание фундамента нашей государственности. Но мы сейчас четко определенное государство, мы творим Украину. Мой призыв - объединимся и ведем страну в Европу, - говорит лидер "Евросолидарности".

Порошенко отмечает, что членство в НАТО - это гарантия безопасности для каждой украинской семьи, поскольку любой выстрел в украинского солдата будет означать выстрел в солдата каждой страны - члена Альянса.

Кто-то говорит, что расчлененную, воюющую страну в Евросоюз и Североатлантический блок не примут. Но история уже знала подобные примеры. В "ЕС" отмечают: Порошенко имеет много реальных достижений, которые ранее казались невозможными к реализации. И он приведет Украину к членству в НАТО и ЕС.

144 критерия-требования должна была выполнить Украина в сжатые сроки, чтобы украинцы получили безвиз. Команда Порошенко реализовала этот План действий по либерализации визового режима, справилась с непростым "домашним заданием". Оно включало план реформ в области миграционного законодательства, общественной безопасности, прав человека и свобод, борьбы с коррупцией, а также жесткий контроль Евросоюза над выполнением этих требований.

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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