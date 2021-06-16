Языковой закон оказался под угрозой при поддержке "Голоса"

15 июня Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты, которые откладывают норму о трансляции фильмов на украинском языке.

"За" проголосовали 227 депутатов, при необходимых 226. "Слуги народа" дали 212 голосов, 10 - внефракционных и еще пять - депутаты "Голоса". А именно Ярослав Железняк, Кира Рудык, Роман Костенко, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук. Это вызвало скандал, ведь фракция декларирует свою оппозиционность и поддержку украинского языка. В партии заявили об ошибке и отзыве голосов, однако упомянутые законопроекты парламент все равно рассмотрит.

- На кого работает эта партия? Это прямая работа Офиса президента и, по сути, указание Зеленского - валить закон о языке, - комментирует политолог Андрей Смолий.

16 июля 2021 года вступает в силу статья языкового закона, которая предусматривает, что фильмы в Украине демонстрируются на украинском. Это касается и кинопроката, и интернет-платформ, и телевидения. Ведь две трети сериалов на ведущих украинских каналах - "1+1", "Интер", "Украина", "СТБ" и "ICTV" - демонстрируются на русском, отмечают в секретариате Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

24 мая депутаты монобольшинства Никита Потураев и Евгения Кравчук, а 28 мая - другой "слуга народа" Александр Санченко зарегистрировали законопроекты №5554 и №5554-1, что вступление в силу нормы об украинском языке в теле- и кинопроизводстве откладывается на неопределенное посткарантинное будущее. 1 июня Верховная Рада пыталась, но не смогла внести в повестку дня этот законопроект.

Всемирный Конгресс Украинцев обратился к спикеру Дмитрию Разумкову, председателю комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву, председателям депутатских групп и фракций и к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю о недопустимости отсрочки статей языкового закона.