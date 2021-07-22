"Аваков не сопротивлялся. Власть считает это большим успехом"

Зеленского сможет победить единый кандидат от демократов

Верховная Рада уходит на каникулы до 7 сентября. Пятая парламентская сессия длилась с февраля по июль 2021 года. Народные депутаты рассмотрели более 700 законопроектов, 170 приняли в целом и 110 - за основу.

В этом политическом сезоне в Раде заработала сенсорная кнопка - больше народные избранники не смогут "кнопкодавить". Они разблокировали большую приватизацию, остановившуюся год тому назад из-за коронавируса. Проголосовали за законы для старта судебной реформы. В первом чтении поддержали президентский законопроект о деолигархизации и создании территориальной обороны. Приняли закон о налоговой амнистии. Позволили без тендеров тратить 5,4 млрд грн на строительство дорог и аэропортов под предлогом празднования Дня Независимости.

Совет нацбезопасности и обороны начал вводить санкции.

В частности, против нардепов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака, который бежал из страны, и Виктора Медведчука - он находится под домашним арестом по подозрению в государственной измене. Закрыли его телеканалы "Ньюз ван", "Зик" и "112".

Верховная Рада заменила пятерых членов правительства Дениса Шмыгаля. Последним громким кадровым решением стала отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.

- Зеленский хочет остаться у власти. Укрепляет позиции, чтобы ликвидировать малейшую угрозу конкуренции, - говорит политтехнолог 55-летний Виталий Бала. Подводим итоги политического сезона.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ушел в отставку после семи лет в должности. Эксперты прогнозировали, что он удержится на посту до конца президентства Владимира Зеленского. Почему принял такое решение?

- Рано или поздно он должен был уйти. Единственный и последний министр не из команды Зеленского. Окружение президента, которое между собой борется за доступ к "телу", его не воспринимало. Потому что они должны были прогибаться, восхвалять шефа. Арсен Борисович этого не делал и хорошо себя чувствовал.

В отличие от других министров, он имеет опыт. Понимал: если уйдет вместе с правительством, на которое сбросят весь негатив, не будет иметь политических перспектив. Поэтому сыграл на опережение. Зеленский хотел, чтобы он ушел. Аваков не сопротивлялся. Власть считает это большим успехом.

Чем запомнится Арсен Аваков?

- Все вопросы по резонансным делам со временем отойдут на задний план. Его будут помнить как человека, который защитила Харьков от сепаратизма, был одним из комендантов Майдана, создал Национальную гвардию. Плюсы преобладают минусы. Хотя к нему есть много вопросов.

Несмотря на прогнозы, в должности остается премьер-министр Денис Шмыгаль. Создается впечатление, что он выполняет представительскую функцию, а руководит президент. Как долго эта модель управления страной может продержаться?

- Она дает сбои - рейтинг Зеленского падает, большинство украинцев ему не доверяют. Первый год удалось быть в стороне от всех проблем. Сейчас проблемы начинают связывать с Зеленским.

Осенью возрастут тарифы. Банковая попытается перебросить ответственность на местные власти. Но политические оппоненты не дадут отвертеться. Это будет бить по Офису президента, который фактически взял на себя всю власть.

Для чего это Зеленскому?

- Так ведут себя случайные люди во власти. Трамп едва не расколол Соединенные Штаты Америки. Путин тоже случайный человек, которого политики в свое время поставили премьером. Лукашенко - директор совхоза. Эти люди живут другими категориями и ценностями. Не понимают, как работает система.

Украинцы уже дважды показали, что не будут терпеть президента, который делает что-то не то. Возможно, Зеленский будет первым главой государства, который сядет в тюрьму.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то 29 процентов избирателей проголосовали бы за действующего главу государства. За Петра Порошенко более 13 процентов. Далее следуют Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. За счет чего держится рейтинг Зеленского?

- Реально против Зеленского сейчас никто не борется. Ему оппонируют Порошенко, Тимошенко, Бойко.

У Порошенко непростая ситуация из-за пленок Медведчука (серия опубликованных частных разговоров Виктора Медведчука с российскими чиновниками и террористическими главарями в течение 2014-2017 годов. Часть решений, согласно записям, были согласованы с президентом Петром Порошенко. - ГПУ). И самый высокий антирейтинг - если он на уровне 75 процентов, то на выборах 30 никогда не наберет.

Совет национальной безопасности стал инструментом борьбы с политическими оппонентами

Теоретически наибольшую конкуренцию Зеленскому могла бы составить Юлия Тимошенко, но у нее большой политический шлейф и тоже немалый антирейтинг. Должна что-то предложить избирателю. Использует тему рынка земли. Но на том же поле работает Порошенко, частично Владимир Гройсман, частично Олег Ляшко. Их рейтинги в сумме больше, чем у Зеленского. В свое время Тимошенко уступила Ющенко и вместе дали бой Януковичу. "Заклятые друзья" должны объединиться для победы. Но демократы это делают, только когда уже вывели народ на улицу.

Зеленский не выполняет обещания. Его команда манипулирует ими. Как пример - не выселился с государственной дачи. Почему это не сказывается на электоральной поддержке?

- Он и команда не занимаются реальной политикой. Смотрят на социологию - что беспокоит людей, и делают об этом какие-то заявления. Это имитация действий. Из последних - борьба с олигархами. Не понимают, что для людей этот вопрос менее важен, чем возможность заплатить за коммуналку. За последние годы тарифы увеличились в два раза.

Зеленский пытается слепить из себя диктатора. Но не читает книг, поэтому не осознает, что диктатура возможна при двух условиях. Или должна быть поддержка, которая была у него на выборах, - 73 процента. Или надо строить концлагеря, уничтожать несогласных. Ни первого, ни второго они делать не способны.

Почему не появляются новые лидеры?

- В Украине нет политической элиты. Во время Революции достоинства я трем лидерам Майдана говорил: ваша задача создать систему, чтобы вы стали переходным этапом. Зашли на новых ценностях и подготовили людей. Но они, когда получили власть, решили, что это навсегда. Нет самопожертвования, патриотизма.

Элита в кризисные моменты ставит интересы государства выше личных. Видим, как во время экономического кризиса действуют другие страны. А мы повышаем налоги вместо того, чтобы уменьшать их и создавать условия для бизнеса.

Где искать лидера, который представлял бы интересы активной части общества?

- Это должен быть новый политический проект из людей, у которых есть свои деньги, которые независимы от различных финансовых групп. Они привлекут в команду тех, кто имеет доверие.

Кто из партий, которые сейчас по социологии не попадают в Раду, может преодолеть проходной барьер?

- Если Владимир Гройсман займется партийным строительством, выстроит структуру по Украине, у него есть шансы пройти в парламент. Если ситуация будет ухудшаться, может проскочить харизматичный популист Олег Ляшко.

Недавно "Батьківщині" исполнилось 22 года. Политическая сила и Юлия Тимошенко имеют стабильный рейтинг. Есть ли будущее у партии с другим лидером?

- "Батьківщина" имеет стабильную поддержку благодаря рейтингу Юлии Тимошенко. Это партия лидерского типа, как и все остальные. Ушел Святослав Вакарчук - и видим, что произошло с "Голосом". Андрей Садовый отправил "Самопоміч" в парламент. Это выстрелило. Его рейтинг просел - до свидания партии.

Одна партия, более или менее держит электорат без лидера - это бывшая Партия регионов. Янукович ушел, остались соратники. У них пророссийский электорат, держат эту нишу.

Если партия проигрывает, лидер должен дать дорогу другим. Порошенко с наибольшим антирейтингом сдерживает рейтинг "Европейской солидарности". Если бы выставили другую кандидатуру на лидера, это сработало бы.

Какие перспективы у партии "Голос"?

- Не вижу никаких. Политтехнологи, готовившие партию на выборы, грамотно все сделали для результата. Но он был краткосрочный. Ни Ярослав Железняк, ни Кира Рудык не имеют будущего.

В июле исполняется год "делу вагнеровцев" - когда была сорвана спецоперация США, Украины и Турции по задержанию боевиков российской частной компании "Вагнер" якобы из-за утечки информации из Офиса президента. Владимир Зеленский признал, что операция готовилась и он говорил о ней с Александром Лукашенко. Это называют государственной изменой. Кто должен расставить в этом деле точки над "і"?

- Это может сделать только следующая власть, которая не будет иметь отношения к нынешнему руководству страны. И сделать это надо обязательно. Чтобы людей, которые сорвали операцию, наказали, чтобы наши разведчики и спецназовцы знали, что больше никто не позволит себе такого вытворять.

Команда президента начала вводить санкции против олигархов через Совет нацбезопасности и обороны. Этот способ оправдывает себя?

- Нет. Это дискредитирует СНБО. Первое их решение о закрытии каналов Медведчука - это было то, чем должен заниматься Совет. Для остальных есть правоохранительные органы. К сожалению, Совет национальной безопасности стал инструментом борьбы с политическими оппонентами.

Борьба с олигархами и предателями будет успешна, когда это делать по закону. Надо, чтобы заработал Антимонопольный комитет и отобрал монопольный доступ к недрам. Тогда через год-два половина олигархов потеряют свой статус.

Пострадал во время теракта

Виталий Бала 19 лет возглавляет Агентство моделирования ситуаций. Занимается политическим консультированием.

Родился в городе Буск Львовской области. Окончил факультет международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Учился в аспирантуре. Стажировался в Европейском институте высших международных исследований во Франции.

Работать начинал слесарем на Мукачевском заводе керамической плитки. Возглавлял канал "ДИП Плюс".

В октябре 2017 года пострадал во время теракта в столице возле телеканала "Эспрессо". От взрыва тогда погибли два человека.

С женой Оксаной живут в Киеве. Хобби - горные лыжи. Любит жарить рыбу на гриле. Имеет лабрадора Афину и бивера Одри.