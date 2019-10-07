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вторник, 08 октября 2019 07:35

Алексей Данилов стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны

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3 октября президент назначил 57-летнего Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Он был заместителем предыдущего руководителя Александра Данилюка. Тот написал заявление на увольнение после четырех месяцев работы.

Данилов родился в Красном Луче Луганской области, с 2016 года - город Хрустальный. По первому образованию - ветеринар. Окончил Луганский педагогический университет по специальности "учитель всемирной истории". Изучал менеджмент и право. В 1994 году стал самым молодым мэром Луганска, ему был 31 год. До этого не занимался политикой. Проработал три года. В течение 2000-2005 годов был членом политсовета партии "Свободных демократов". В 2004-м возглавил штаб кандидата в президенты Виктора Ющенко в Луганске. В области Ющенко набрал менее 7% голосов. Впоследствии Данилов был председателем облгосадминистрации. В 2006 году попал в парламент от "Блока Юлии Тимошенко".

В Киеве имеет квартиру, террасу, кладовую и мастерскую, указал в декларации. На Киевщине - дом и земельный участок. Коллекцию из 102 картин, 495 фарфоровых статуэток и 20 160 книг из серии "Государственные собрания Украины". Жена Людмила обладает автомобилем "Лексус RX350" 2012 года выпуска.

- Логика в назначении Данилова примитивна. У Зеленского нет сильной фигуры, согласованной со всеми, - говорит политолог 63-летний Александр Кочетков.

- Чтобы не отвлекаться от важных дел, назначили вместо Данилюка его заместителя. Обновление власти было предвыборным лозунгом. Из новых лиц они сделали список на выборы. И убедились в непрофессионализме и неуправляемости. При формировании исполнительной власти начали брать людей с опытом. Данилов не работал с Порошенко, потому противоречий нет.

Алексей Данилов - человек с демократическим успешным прошлым в политике. Он был самым молодым и достаточно прогрессивным мэром. Вводил новшества в своем депрессивном регионе. Конфликтовал с Ефремовым (Александр Ефремов, бывший председатель Луганской ОГА, экс-руководитель фракции Партии регионов. - ГПУ), который возглавлял администрацию и считал себя главным.

Зеленский не понимает значения СНБО. Не видит необходимости в стратегическом планировании.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
08
октября

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