4064 прокурора прошли аттестацию

В Украине завершилась аттестация прокуроров местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов. Из более 6 тыс. успешно прошли экзамены 4064.

Аттестация началась в октябре прошлого года. Сдавали тесты на знание законодательства. В течение 100 мин. должны были ответить на 100 вопросов. Также проверяли их общие способности и навыки, профессиональную компетентность и добропорядочность. Работали 12 кадровых комиссий из представителей Офиса генерального прокурора, областных прокуратур и международных и неправительственных организаций. На финальном этапе аттестации каждая комиссия в течение пяти недель ежедневно проводила собеседования с 15 работниками.

Те, кто не смогли принять участие в аттестации, завершат ее в феврале.

"Поздравляю 4064 прокурора, которые успешно прошли испытания. Они станут командами новых окружных прокуратур, над созданием которых мы активно работаем", - пишет генеральная прокурор 42-летняя Ирина Венедиктова 22 января в фейсбуке.

В сентябре 2019-го Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. В прошлом году заработал Офис генерального прокурора во главе с Русланом Рябошапкой. Реформу планировали завершить за два года. Количество сотрудников уменьшить с 15 до 10 тыс. В прошлом году в марте парламент уволил Рябошапку и назначил Венедиктову.

- Аттестация имеет формальный характер. Отсеивание непрофессионалов было непрозрачное, - говорит антикоррупционный эксперт Александр Леменов, 31 год.

- Раньше в комиссии были три представителя Офиса прокурора и три - от международников и общественных организаций. Сейчас такого нет. Венедиктова понимает, что настоящие эксперты держатся за репутацию. Не будут выполнять чьи-то указания, не будут подыгрывать ей.

30 процентов уволенных - это мало. Когда проводили очищение в Офисе генпрокурора, уволили 55 процентов служащих. Должна быть плюс-минус одинаковая цифра. На высшем уровне конечно больше коррупционеров. Но разве можно поверить, что в областных и местных прокуратурах их вдвое меньше, чем в Генеральной?

На первом этапе реформы было понятно - люди теряют должности. Сейчас уволенные прокуроры возвращаются. Как первый заместитель генпрокурора Роман Говда (во времена Виктора Януковича возглавлял отдел в Генеральной, впоследствии руководил прокуратурой Киева. Его освободил Руслан Рябошапка. - ГПУ).

Реформу прокуратуры не надо пересматривать. Офису президента не стоит лезть в нее. Прокуратура должна быть вне политики. Ориентироваться на верховенство права, а не на волю Банковой. Венедиктова согласовывает там все свои решения.