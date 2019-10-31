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пятница, 01 ноября 2019 06:10

"Застал любимую в постели с лучшим другом"

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"Мы с мужем долго хотели детей, - пишет 34-летняя Анастасия из Харьковской области. - Забеременела через семь лет после свадьбы, когда уже не верила, что стану матерью. Родился Алексей, через год - Дмитрий. Муж не хотел нанимать няню, хотя были деньги. Я должна была отказаться от любимой работы. Прошли четыре года. Возвращаться некуда. Фирма, на которую работала, обанкротилась. Муж говорит, мне лучше остаться дома. Но я не готова превратиться в домохозяйку. Иван хочет третьего ребенка. Боюсь, что еще одни роды не переживу".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото женщины в джинсовой куртке, которая держит двух сыновей в одинаковых шапках.

- До конца года забеременеете третий раз. Тогда же получите приглашение на новое место работы. Соглашаться не надо. Платить будут меньше, чем обещали. И карьерного роста ожидать не приходится. Прерывать беременность не стоит. Летом родите дочь. Не позволяйте сомнениям и тревоге взять верх. Чаще молитесь, откровенно говорите с любимым. Однообразие надоедает. Но не о такой ли семье вы мечтали? Не стесняйтесь обращаться за помощью к свекрам. Чаще выбирайтесь из дома в выходные. Это поможет восстановить силы.

"Три года назад сын проиграл в карты 10 тысяч долларов, - рассказывает киевлянка Оксана, 63 года. - На этом неприятности не закончились. Назар взял в кредит 150 тысяч гривен и запустил собственный бизнес. Все шло хорошо, пока не привлек к делу ребят, с которыми дружил с детства. Думал, на них можно положиться. А друг его кинул. Украл из сейфа деньги и убежал. Назар трудно это пережил. Было несколько нервных срывов, лечился в психбольнице. В интернете познакомился с девушкой, в которую влюбился. Через месяц позвал ее замуж. Свадьбу сделали в ресторане на берегу Днепра. А через несколько месяцев Назара снова предали. Застал любимую в постели с лучшим другом. Не знает, как жить дальше".

Биоэнергетик достает из конверта паспортное фото Назара. На нем кареглазый мужчина в зеленой рубашке и черном галстуке.

- Без помощи психолога Назару не обойтись. С игроманией завяжет. Главное - не допустить, чтобы ушел в запой. Даже малейшую неудачу будет воспринимать как нечто необратимое. Измену жене не простит, хотя та всячески будет просить прощения. Летом встретит другую. Сначала будет бороться с желанием начать новые отношения. Боится обжечься во второй раз. Но именно с этой доживет до старости в мире и согласии. Поддержите его выбор. С этого момента его жизнь закрутится по-новому. Будут новые взлеты и победы.

"С Алексеем познакомилась два года назад, - пишет 32-летняя Инна из Полтавской области. - Он на 10 лет моложе. Я разведена. Ушла от мужа, потому что пил. Имею квартиру и высокооплачиваемую работу. Отношения с Алексеем вернули меня к жизни. Не планировала, что все зайдет так далеко. Недавно он предложил пожениться. Я согласилась и теперь жалею. Его мать против наших отношений. Поэтому поставила его перед выбором - или она, или я. Говорит, что отречется от сына, если он женится на мне".

Присылает фото. На снимке брюнетка обнимает высокого блондина. У обоих на голове - солнцезащитные очки.

- Быть в вашей жизни второй свадьбе, но не с Алексеем. Сами чувствуете, что счастье эти отношения не принесут. Мужчина на распутье. Боится потерять мать, но и отступить от признания не может. Сделайте выбор за него. Верните кольцо. Останетесь друзьями. В новогодние праздники встретите мужчину, который будет достойным партнером. До 35 лет дважды станете матерью. Не игнорируйте боли в груди. Обратитесь к врачу и обследуйтесь.

"Дочь в прошлом году стала матерью, - рассказывает в письме 58-летняя Ольга Леонидовна из Львовской области. - Мы так радовались внучке, что не заметили, как дочь переживала тяжелую послеродовую депрессию. Она сама не своя. Ежедневно плачет, на все реагирует с криком. Недавно ушла из дома на несколько дней. Говорит, что ночевала у подруги. Зять ревнует. Подозревает в измене, потому что нашел в ее телефоне переписку с другим мужчиной".

- Не затягивайте с лечением. Депрессия никуда не исчезнет. Ее последствия страшны. Займитесь воспитанием внучки, пока дочь будет посещать психолога. Чтобы семейная жизнь у молодых супругов наладилась, советую на несколько сеансов сходить вместе. Это поможет не только понять желания и потребности друг друга, но и лучше разобраться в себе.

Автор: Яна РОМАНЮК
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