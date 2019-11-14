"Занял 200 тысяч гривен и все проиграл"

"Дети весной собираются в Канаду, - пишет жительница Луцка Юлия Станиславовна, 62 года. - Там четыре года живут мои племянники. Мы волнуемся. Им и здесь неплохо. Имеют дом, две дорогие иномарки. Но теперь с работой проблемы. Зятя заставили закрыть бизнес. Угрожали ночью поджечь склады, где хранил товар. Дети учат английский, внукам речь с трудом дается".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото худой и высокой женщины в синем пальто. Одной рукой держит мальчика-дошкольника, второй - мужчину в коричневой кожанке.

- В Канаду дети полетят в марте. Через год станут уговаривать вас паковать чемоданы. Откажетесь, потому что не готовы покинуть родной дом. Будут приезжать раз в два года, но назад не вернутся, сколько бы ни просили. Внуки изучат иностранный быстрее родителей. Будут свободно говорить на английском и французском. Радовать успехами в школе. Зятю придется сменить несколько мест, пока не найдет интересную и высокооплачиваемую работу. Дочь скоро уйдет в декрет в третий раз. Но надолго дома не задержится. Ребенка будет смотреть няня.

"В прошлом году сестра начала встречаться с вдовцом, - рассказывает в письме ковельчанка Анастасия, 36 лет. - Сначала он нравился моим родителям. Но два месяца назад их отношения изменились. Саша стал агрессивен. Возвращается домой пьяный, неделями не может выйти из запоя. Недавно признался, что взял в кредит 200 тысяч гривен и все проиграл в казино. Поручителем записал нашу Таню. Жену потерял четыре года назад. Ее прах держит под кроватью. Во сне часто называет Таню именем покойной. Она все прощает, потому что любит. До сих пор хочет выйти за него замуж. Боимся, что этот брак ее погубит. Сестры уже несколько лет добивается коллега с работы, но Таня не отвечает. Говорит, что он ей неинтересен".

Вкладывает в конверт фото женщины в короткой кроличьей шубе. На плечах - кожаный рюкзак.

- Александр до сих пор не смирился с потерей жены. В ее смерти винит себя. К Татьяне есть чувства, но жениться не станет. Скоро признается о своих намерениях. Женщину эта новость ранит, однако долго убиваться не будет. Поймет, что это для ее же блага. Счастливой в паре с этим человеком вряд ли стала бы. Зато к заигрываниям коллеги начнет присматриваться. Не успеете оглянуться, как станет вашим зятем. У сестры будут проблемы по-женски. Забеременеть сразу не удастся. Первого сына усыновят. Второго - родит сама через несколько лет.

"Живем с мужем в браке 33 года, - пишет 54-летняя Надежда с Полтавщины. - Несколько лет назад все пошло наперекосяк. Хотим сделать лучше, а получается наоборот. Думали купить квартиру, но развалился банк, который должен был дать нам кредит. Дочке 32 года, никак наладит личную жизнь. Встретила одного, а он бил и ревновал. Пришлось бросать хорошую работу и бежать от парня в другой город. Теперь думает поехать за границу. Мы не против, но как сложится там ее судьба?"

- Не огорчайтесь, что иногда все идет вразрез с вашими планами. Благодарите Бога, что предостерегает от неприятностей. Если бы купили тогда квартиру, сейчас бы бедовали, как вернуть ссуду. Дособираете денег и приобретете желаемую недвижимость до конца следующего года. Не покупайте, не посоветовавшись с дочерью. У нее сейчас - другие намерения. Планирует искать счастья за рубежом. Но судьба сложится иначе. Встретит мужчину, который заставит ее остаться. Скоро быть в вашей семье свадьбе.

"Сын уехал за границу. Там доучился по своей профессии, должен был идти на хорошую работу, - рассказывает в письме львовянка Ксения Ивановна, 62 года. - Но подвели знакомые, которые обещали и не успели изготовить ему документы. Думаю, на него навели порчу, потому что ничего не удается. Хотел переехать в другую страну к племяннице мужа. Три часа ждал ее с вещами по указанному адресу, но она не пришла. Почему не помогла? Мы такого от нее не ожидали. Сын - порядочный, воспитанный и трудолюбивый. Вернулся в страну, где был раньше. Семьи нет, работы - тоже. Как сложится его судьба? Дочь тоже сама. Хотела бы ехать на заработки, да здоровье не позволяет. Когда у детей начнется белая полоса в жизни? Муж был в больнице. Но собрал вещи и приехал домой, потому что очень боится операции. Нашу семью не любит моя сестра. Влияет ли она на нас?"

- Зря подозреваете сестру. Влияния на вашу семью не имеет. Завидует, но не вставляет палки в колеса. Сыну не удастся устроиться в стране, где живет сейчас. Чем быстрее переедет оттуда, тем лучше. Рассчитывать на помощь друзей и родственников не стоит. Сам найдет жилье и работу, если перестанет бояться изменений. Все пойдет к лучшему. Придется немного переучиться, но на новом месте будут платить больше. Как обоснуется, позовет сестру за собой. Оба встретят пару до конца 2020-го. Сын скоро станет отцом. Мужу надо вернуться в больницу и согласиться на операцию. Хватит терпеть боль и дискомфорт. Сейчас это единственный способ улучшить самочувствие.