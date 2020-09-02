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четверг, 03 сентября 2020 05:15

"Замужем за одним, а живет с другим"

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"Матери не помню. Умерла, когда я была маленькая, — пишет винничанка Елена Анатольевна, 58 лет. — Отец женился на соседке. У нее было две дочери. Меня не любила, но ни в чем не обделяла. А когда отца не стало, в 16 лет фактически выставила на улицу. Я поехала в город на работу. Когда исполнилось 20, подруга затащила к гадалке. Ей было интересно, когда родит ребенка. А мне - когда наконец переселюсь в собственное жилье. Надоело жить по общежитиям. Гадалка взяла за руку и ахнула: "Будешь так богата, что подруга придет к тебе деньги занимать. Твой выигрыш - за углом". Через полчаса познакомилась с мужем. Он ждал автобус на соседней улице. Но мы так и не разбогатели".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу. Из конверта достает фото супругов. Русая женщина в зеленой блузе обнимает мужчину в оливковой рубашке.

- До сих пор сомневаетесь, что семья — это настоящее богатство? Воспитали троих детей, есть внучка. Денег не хватает. Хотите больше - продайте недвижимость, унаследованную мужем от деда. Один сын посоветует, во что инвестировать деньги, чтобы это приносило стабильный доход. Младший поедет работать дальнобойщиком в другую страну. Все заработанное будет отдавать вам, пока не женится. За сбережения приобретете для него квартиру.

"Дочь будто кто-то подменил,- пишет 56-летняя Александра Петровна из Житомирской области. - Вышла замуж в 2015-м. С мужем жили хорошо, не ссорились. Имеют сына 4-летнего Алексея. Но полгода тому назад она познакомилась на работе с другим мужчиной. Влюбилась. Начала требовать у Степана развод. Зять готов простить ей измену, если вернется в семью. Замужем за одним, а живет с другим. Ребенка бросила из-за служебного романа. Уехала жить в город, снимает с мужем квартиру. Когда звоню, трубку не берет. Только раз сказала: "если тебе так нравится зять, живи с ним сама".

Вкладывает в конверт фото Степана и Натальи. Супруги держатся за руки на берегу реки. Перед ними с ломтем арбуза стоит сын Алексей. Биоэнергетик закрывает глаза. Кладет на фотографию ладонь.

— К первому мужу не вернется и с гражданским надолго не задержится. Что-то постоянно будет толкать ее к поиску новых приключений. Воспитанием ребенка будет заниматься зять. Через два года начнет встречаться с другой женщиной. Не мешайте их браку. Сына не оставит. Мачеха будет заботиться и любить больше родной матери.

"Воспитали с мужем двоих сыновей,-рассказывает в письме 64-летняя Мария Григорьевна из Киевщины. — У старшего все хорошо, а у младшего - наоборот. Олегу 34 года. Жил в гражданском браке, потом обручился, но через два года разошлись. У племянницы Татьяны тоже жизнь не сложилась. Рано вышла замуж, родила дочь. А теперь принялась заглядывать в рюмку. Разошлась с мужем. Живет с другим. Бывший продолжает ей помогать деньгами, хоть ребенок остался с ним".

— Младший сын встречается с девушкой, но знакомить ее с друзьями и семьей не спешит. Брать брак боится из-за неудачного первого опыта. Скорее всего будут жить вместе, пока гражданская жена не забеременеет. Перед рождением внуки отношения узаконят. На этом будет настаивать невестка. Племянница сожалеет о разводе. В других мужчинах пытается найти что-то похожее на предыдущего. Горе топит в алкоголе. Любимого еще можно вернуть, если она признает ошибки и захочет меняться. Проблема не только в плохих привычках. Должна научиться ценить чувства других.

"Внучка забеременела в 14 лет, — пишет 58-летняя Ольга Леонидовна из Киевской области. - Если бы это произошло где-то в городе, то не было бы такой сенсацией. А в деревне на нас смотрят, как на белых ворон. Встречалась со старшим на год парнем. Его родители настаивают, чтобы дети жили вместе. Но что получится из такого раннего брака? Говорю дочери, чтобы усыновила внука и занималась им".

- Внучка родит осенью. Отношения с парнем будет поддерживать, но замуж выйдет после 25 лет за другого. Дочке придется взять на себя воспитание внука. Помогайте, но воздерживайтесь от советов. Распрей в их семье и без этого хватает. Девочке надо закончить школу. Будет хорошо, если после родов внучка вернется к учебе. Хватит переживать, что люди скажут. Будут обсуждать вас еще несколько месяцев, а потом переключатся на соседей.

Автор: Яна РОМАНЮК
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