"Замуж зовет один, а я люблю другого"

"В феврале будет 17 лет, как мы с Павлом познакомились, — пишет 42-летняя Лариса Александровна из Хмельницкой области. — Мать не хотела, чтобы я шла за него замуж. Но сердцу не прикажешь. Жаловаться не буду. Мне было с ним хорошо. Но теперь его будто кто-то подменил. Стал прятать от меня свой телефон, поздно возвращается домой. Подозреваю, что у него есть другая. Полтора года тому назад сменил работу. Говорит, теперь у него секретная миссия. О своих обязанностях не рассказывает. Боюсь, чтобы не влез в неприятности".

Письма комментирует киевский биоэнерегетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, обводит ею вокруг фото седого мужчину в тельняшке. На руках тот держит черного кота.

— Зря подозреваете Павла в измене. Он вам верен, можете не сомневаться. Проблема в другом. Хочет разбогатеть быстро, поэтому начал играть в лотерею. Подсел на игровые автоматы. Начал спускать больше, чем зарабатывает. Чтобы вы не узнали, куда деваются деньги, взял кредит. Сколько бы вы ни упрекали, свою вину не признает. Ссорой тут не поможешь. Придется лечить от игромании. Иногда это еще тяжелее, чем от алкозависимости. Когда вернется к нормальной жизни, сменит работу на лучшую. В феврале в семье может появиться новый человек. Сын приведет знакомиться свою девушку.

"Дочери 34 года, а свадьбой и не пахнет, — рассказывает в письме львовянка Любовь, 60 лет. - У меня четверо детей. Всех поженила, одна Валя в девках сидит. У нее был толковый парень, но крутила им, как хотела. Не выдержал, бросил. А теперь ходит на свидания и все без толку. То старый, то малый, то глупый — ничего путного не попадается. Валя знает четыре языка, работает на двух работах, а мужа найти не может. Хозяйка прекрасная. Торты печет такие, что на свадьбы заказывают. А о своем браке может только мечтать".

Биоэнергетик достает из конверта фото Валентины. Она кудрявая, зеленоглазая с родинкой над губой.

— Дочь выйдет замуж в этом году. Ждите сватов осенью. Хоть год високосный, переносить свадьбу не советую. Хорошо будет, если дети возьмут брак через месяц после помолвки. В 2021-ом будете нянчить внуков.

"Сын с невесткой поженились восемь лет тому назад, — пишет винничанка Светлана Антоновна, 59 лет. — Долго лечились, чтобы Катя могла забеременеть. Пробовали искусственное оплодотворение. В прошлом году решились на усыновление. Теперь в нашей семье есть Софийка. Но дети не хотят останавливаться. Снова готовят документы. Хотят взять из детдома еще мальчика. Я прошу их одуматься. Хоть бы с одним ребенком справиться. Когда ехала к сестре в Киев, на вокзале меня остановила прорицательница. Говорит: "Верьте в чудо. У детей не было ни одной ляльки, а теперь родят двоих". Можно ли ей верить?"

Вкладывает в конверт фото супругов. Высокий бородач держит на руках худую блондинку в джинсовом комбинезоне. Позади — дом из белого кирпича.

— Невестка родит через несколько лет. После искусственного оплодотворения приживутся две яйцеклетки. От усыновления не отговаривайте. Удочерят еще одну девочку. До 2023 году родит двух мальчиков. Будут жить с вами еще полгода. Летом сын купит собственный дом.

"Два года тому назад мать завещала мне свой дом, — начинает письмо 29-летняя Ольга из Черниговской области. - Я-самый младший ребенок. Из-за этого со мной перестали говорить старшие брат и сестра. Они имеют свои семьи, а мне негде приклонить голову. Хотела продать дом и купить себе квартиру в городе. Но неприятности будто ходят за мной. Сначала кто-то хотел поджечь гараж. Недавно обрушилась крыша в летней кухне. Дом нуждается в хозяине, а я не могу справиться. Покупателя найти трудно. Торгуюсь, но чем больше спускаю цену, тем больше они давят и хотят купить дом почти даром. Боюсь потерять все и остаться на улице".

Биоэнергетик закрывает глаза. Кладет правую руку на фото рыжеволосой женщины в красном вязанном свитере.

- Дом продадите в апреле. В мае переедете в квартиру. Не бойтесь собственных желаний. Держите свою цену. Покупатели непременно найдутся. Отношения с братом и сестрой и до того были непростые. Не расстраивайтесь, если ваши намерения помириться терпят неудачу. Придет время, они сами будут искать контакта с вами.

"Жизнь испытывает меня на стойкость, — пишет 32-летняя Евгения из Киевской области. — Парень, которого я очень любила, бросил, потому что влюбился в мою подругу. Они поженились на мой день рождения. Но через год расстались. Саша пытался вернуть меня, но я ненавидела его. Простить то, что он натворил, может только дура. С головой ушла в работу. За четыре года заработала на квартиру. Встретила Даню. Два года встречались. Он предложил жить вместе. Я влюбилась еще больше. С ним о Саше забыла. Но через месяц он переехал от меня к другой девушке. Неужели мне на роду написано терпеть измены и унижения? В прошлом году начала встречаться с Богданом. Он кажется надежным и верным, но я боюсь, поэтому не принимаю его предложение жить вместе. Недавно он мне сделал предложение. Я не дала согласия, потому что запуталась в собственных чувствах. Кажется, что замуж зовет один, а я люблю другого. Не уверена, что Богдан тот, с кем буду счастлива".

— Не бойтесь двигаться навстречу счастью и отпускать прошлое. Хватит жить воспоминаниями и образами. С предыдущими женихами жизнь не сложилась, потому что судьба предостерегла вас от неприятностей. В январе ждите чудо. Узнаете, что скоро станете мамой. Это ускорит ваше решение выйти замуж. Доверьтесь жениху и не пожалеете.