Задачи на год пишут в первую неделю

- Большую часть жизни я плыла по течению. Поняла это, когда начала составлять план на год, - говорит 38-летняя Елена Войтюк из Киева.

Пишет задачи на 12 месяцев с 2017 года. Указывает желание с привязкой к месяцам, доходы, отпуска, празднование праздников.

- Три года тому назад мой план провалился. Выдержала два месяца и забросила. Много пунктов выбрала. Ежедневно должна была что-то делать. Хотела родителям подарить альбом с фото за последние пять лет. За год отобрала, а на остальные не хватало духа. Начала бегать по утрам. Но началось ненастье, потом - простуда, дальше не получалось. Однако сделала ремонт в квартире, хорошо провела отпуск, - рассказывает Елена Войтюк. - Поняла - ежедневное планирование мне не подходит. Удобнее раз в две-три недели анализировать достижения и промахи. И не стоит фиксировать правильные вещи - как пробежка, которая не приносят удовольствия. Их трудно выполнять.

- Никогда не придерживаюсь плана полностью. Но если бы не писал, результаты были бы значительно хуже, - говорит 35-летний Виктор Коваль из города Ирпень Киевской области. Он в первую неделю января пишет задачи на год для себя и семьи. Начал в 2016-м, когда работал на фирме по перепродаже машин.

- Шеф от всех требовал план на неделю с расчетами времени, финансовыми затратами, рисками и альтернативными вариантами, - рассказывает. - Мне это пошло на пользу. Стал больше успевать по работе и лучше зарабатывать. Решил использовать это и для себя.

Запланировал повезти семью в Турцию на отдых, сменить 18-летнюю машину на новую, оплатить жене курсы английского для ее продвижения по работе, отдать сына на секцию по футболу и сформировать депозит в 100 тысяч гривен. Только два замысла осуществил - записал сына на футбол и поменял машину. На английский жена не пошла из-за ее графика работы. На путешествие денег не собрали.

В следующие годы мы разбили желания на части. И договорились ежедневно за ужином обсуждать положение дел. За два месяца научились планировать.

Но идти по графику мешали неожиданные трудности - то соседей затопили, то холодильник сломался. Но это тоже можно и нужно было предвидеть. Труба в санузле была со старым хомутом, пропускала воду. А холодильник - 1998 года выпуска, после трех ремонтов.

В течение 2019-го я запланировал больше зарабатывать. Сменил две работы. Переквалифицировался и уже дошел до зарплаты в 2 тысячи долларов. 12 месяцев - короткий отрезок. За это время можно лишь перенастроить стиль жизни. Его качество ощутимо меняется за два-три года.