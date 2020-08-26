За шесть лет Руслан Карпец перенес более 50 операций

19 августа в Кременце на Тернопольщине остановилось сердце военного 30-летнего Руслана КАРПЦА. В сентябре 2014-го во время обстрелов из "Градов" под Дебальцево Донецкой области ему оторвало руку, раздробило ногу. От смерти спас бронежилет, переданный ему священником.

— С Русланом познакомились в декабре 2014-го в послеоперационной палате отделения гнойной хирургии киевского Главного военного клинического госпиталя, — рассказывает подруга Ольга Гайдайчук. — Мы с сестрой Иванной и несколькими подругами волонтерили. Сестра первая познакомилась с Русланом. Потом как-то попросила отвезти ему лекарство. Я всегда волновалась, когда знакомилась с ребятами. Но Руся был открытый, искренний и веселый. Полученные им травмы шокировали. Но чувство юмора и легкость поражали. Мы часто забирали Руслана из госпиталя, чтобы развлечь. Ходили то в ресторан, то на концерт. Как-то привезли елку в его отделение. Он на инвалидной коляске помогал ее украшать. Несмотря на постоянную боль, Руслан шутил. Всегда интересовался нашими делами. Был прямой: без фиги в кармане и камня за пазухой. Теплый и искренний. Патриот: с восторгом рассказывал об участии в Революции Достоинства и добровольном решении пойти на войну. Он никогда не жаловался. И лишь иногда во время наших часовых разговоров открывал весь ужас, что пережил на войне.

Руслан Карпец учился во Львовском военном училище. Защищать Украину пошел добровольцем. Воевал в составе 128-й горно-пехотной бригады. После ранения перенес более 50 операций в Украине и за рубежом. Средства на его лечение собирали неравнодушные.

— Когда Руслан вернулся домой в Кременец, периодически созванивались, — говорит Гайдайчук. - Рассказывал, что завел собаку. Крутился, как мог, чтобы и копейку заработать и вернуться к нормальной жизни. Приглашал к себе. Рассказывал, какой прекрасный вид из его окна. В последний раз Руслан позвонил весной. Он перенес очередную операцию. Не смогла его навестить из-за карантина. А через несколько месяцев его не стало. Мы с сестрой увидели невероятные виды из окна его дома. Но уже без Руслана.