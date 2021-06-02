Влюбленные погибли на отдыхе

20 мая в Сумах попрощались со студентами 20-летними Александром Поповым и Анастасией ПРИШКО. Их не стало во время отдыха в Турции. Арендованная ими машина попала в ДТП. Александр погиб на месте, Анастасия скончалась в больнице.

- Дети полетели в Турцию по горящей путевке. С ними были еще знакомые - парень и девушка, - рассказывает Татьяна Попова, мать Александра. - В последний день отдыха они арендовали авто. Поехали на термальные источники. В восемь вечера возвращались в отель. Но не доехали - машина вылетела с трассы. Саша погиб сразу, Насти не стало в больнице. Другая девушка получила открытый перелом колена. Парень, который был за рулем, не пострадал. Водительские права он получил два месяца тому назад, опыта не имел. Рассказывает, что на автобане его ослепила встречная машина. Саша дернул за руль, они перевернулись. Водитель остался в Турции. Там ведется следствие.

Александр Попов и Анастасия Пришко учились на четвертом курсе Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета. После известия о трагедии друзья объявили сбор средств для помощи родителям погибших.

- Саша и Настя были самостоятельные, давно арендовали отдельно жилье, - говорит Татьяна Попова. - Учились дистанционно. Оба работали Настя была барменом в кафе, а Саша занимался протезированием. Он устроился на работу полгода тому назад. Радовался, что может помогать людям. Любили путешествовать. Все заработанное тратили на путешествия. Не пили, не курили.