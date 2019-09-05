"Сын имел много девушек, но такую, как надо, не встретил, - пишет Елена, 66 лет, из Ивано-Франковской области. - Ему 31 год. Начал болеть. Хочу знать, вылечим ли мы его, и когда он найдет свою половинку".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, обводит ею вокруг фото Евгения.

- Сына ждет большое будущее. Вижу и хорошую работу, и большую семью. Лечение обойдется недешево, но один на один с проблемой не останетесь. Рядом есть люди, которые подставят надежное плечо. Женится до 35 лет. Невестка будет моложе его. Но уже с опытом гражданского брака. Не огорчайтесь, если приведет в дом женщину с ребенком. Полюбите ее, как родную внучку.

"Девять лет назад женили сына, - пишет 56-летняя Анастасия Владимировна с Киевщины. - Пожили с невесткой полгода. Тогда дети уговорили продать квартиру и купить две в новостройке. Одолжили деньги, продали свою большую квартиру в пригороде. Вложили 120 тысяч долларов, а застройщик залил фундамент и убежал. Восемь лет живем на съемных квартирах и раздаем долги. Строительство заморозили. Сын с невесткой поссорились. Она забрала ребенка и переехала к своим родителям. Светит ли нам новое жилье и как сыну вернуть свою семью?"

- Сын помирится с невесткой до конца осени. А вот желанные квадратные метры увидите через два года. Долгострой завершат благодаря совместным усилиям тех, кто уже вложил в него свои деньги, но не намерен отступать. На одной из ближайших встреч инвесторов люди договорятся между собой и найдут строительную компанию, которая доведет дело до конца. Местная власть поможет с подключением отопления, воды и электричества к дому. Рано сдаваться. Скоро будете делать ремонт в своих двухкомнатках.

"Сын хорошо окончил школу, сам поступил в университет, - рассказывает в письме 53-летняя Светлана Петровна из Полтавской области. - Получил специальность инженера-механика. Поехал на работу в Киевскую область. Еще со школы встречался с Екатериной. В 2014-м они поженились. Через год родилась внучка Ксения. Жили у Катиных родителей. Ее мать с первого дня невзлюбила Олега. Совала нос в их семью. Из-за нее молодые начали ссориться. Сын взял кредиты в пяти банках, чтобы сделать теще ремонт. Долги отдает до сих пор, хотя ушел жить на квартиру и ничего с собой не взял. Скоро будет год, как они с Катей поссорились. На развод подала невестка. Сама начала встречаться с другим мужчиной, который тоже имеет жену и ребенка. Сын хочет помириться. Я сама воспитывала Олега. Потом встретила Василия, который стал ему отчимом. Он старше меня на 12 лет. Как-то познакомился с другой женщиной. Несколько дней жил с любовницей, но потом вернулся в семью. Теперь ему стыдно за тот случай, а мне горько. Хоть и живем дальше вместе".

Присылает фото невестки и сына. Оба в джинсах и кожаных куртках. Биоэнергетик кладет на фото ладонь, закрывает глаза.

- Сын выплатит кредиты в течение следующего года, так как будет иметь хорошую работу. С невесткой помириться. Но если она не переедет жить к нему от родителей, ссориться не перестанут. Теща будет наговаривать дочь, пока не испортит их отношения окончательно. Жалеете, что сын может повторить вашу судьбу. Время простить мужчине измену, как это ни больно. Только перестанете обижаться, заметите, как ваша жизнь наладится. Хотите увидеть внучку - не ждите, пока невестка позвонит или соберется в гости. Проведайте сына.

"Сын Юрий женился. Живет отдельно. Имеет дочь-школьницу, - пишет киевлянка Любовь Алексеевна, 64 года. - А вот за дальнейшую судьбу дочери Ольги волнуюсь. Ей 33 года. В 2007-м вышла замуж, но через пять лет развелась. Прошло 3,5 года, и они снова сошлись. Сейчас живут в гражданском браке, хотя и ссорятся. Я хочу еще иметь внуков. Дочь сдала много анализов, где только ни лечилась, но детей пока не имеют".

Вкладывает в конверт фото дочери Ольги и зятя Виктора.

- Имеет шанс забеременеть благодаря искусственному оплодотворению. Делать процедуру советую поздней осенью. Не давите на дочь. Многие ее сейчас уговаривают разорвать отношения с мужем. В браке с другим она сможет забеременеть быстрее и без вмешательства врачей, но будет ли чувствовать себя счастливой? Вернулась к Олегу, потому что только рядом с ним - на седьмом небе. Сколько бы ни ссорились, они не разлей вода. Поддержите ее выбор. Родит в июле следующего года. Роды будут преждевременные. На последних месяцах беременности не стоит уходить далеко от дома.