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вторник, 12 ноября 2019 06:45

Владимир Остапчук подал на развод после 12 лет брака

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"Главный урок, который я вынес на сегодняшний день — это ценить жизненный опыт. Я безумно благодарен и счастлив за те 12 лет жизни, которые были у нас с Еленой. Поддержка и любовь все время помогали мне уверенно идти вперед. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому", — пишет телеведущий 35-летний Владимир ОСТАПЧУК в "Инстаграм". 22 октября Подольского района столицы подал иск о расторжении брака с педагогом Еленой ВОЙЧЕНКО, 34 года.

Остапчук и Войченко жили в официальном браке с 2007‑го. Имеют общих 6-летнюю дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, 12 месяцев.

— Решение мужа стало неожиданным для меня, — говорит Елена. — Но я ценю полученный опыт. Каждый мой день был наполнен совершенно разными палитрами красок. Этот период был как американские горки. Теперь главная моя ценность — дети.

Владимир Остапчук и Елена Войченко познакомились во время учебы в Уманском педагогическом университете им. Павла Тычины.

— Я тогда учился на втором курсе, а Елена — на первом, — рассказывает Остапчук. - Как-то мы встретились в кафе недалеко от нашего корпуса. Я покупал пирожное, а она — сладкую картошку. Елена мне очень понравилась. Хотел за нее рассчитаться, но она отказалась.

Вскоре оказалось, что имеем общих друзей. В компании виделись на протяжении нескольких лет. А потом начали встречаться. Через два года поженились.

Супруги жили в Умани на Черкасщине. В Киев переехали в 2009 году. Остапчук окончил здесь школу телеведущих. Работал на канале ТЕТ, 1+1 и Первом автомобильном. Известным стал в 2017 году, когда стал соведущим песенного конкурса "Евровидение". Сейчас участвует в шоу "Танцы со звездами". Ему приписывают роман с партнершей хореографом Илоной Гвоздевой, 31 год. Вместе с мужем Иваном Хомячуком она воспитывает дочку 4-летнюю Валерию.

Автор: Марта ГАЛКА
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