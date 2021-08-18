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четверг, 19 августа 2021 07:21

Виталия Пасько похоронят рядом с отчимом

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Прошло девять дней по смерти художника по реквизитам 34-летнего Виталия Пасько. Скончался 30 июля из-за рака носовых пазух.

- Саркому у него диагностировали пять лет тому назад, - рассказывает жена Анастасия Щербак, 25 лет. - Ежегодно были операции, химии, облучения. Благодаря этому болезнь не прогрессировала. Но выздороветь Виталий не мог, потому что это вид рака, который не лечится.

В прошлом году мы узнали, что опухоль разрослась. Сделали операцию, но она все равно увеличивалась. Врач сообщил, что пошла в мозг и разрослась вокруг сонной артерии. Назначили новый вид химии. Виталий отказался. Хотел спокойно дожить, сколько ему отведено.

В июне ему таки сделали еще одну операцию в Одессе. После этого Виталий работал над проектом "Края реки". Завершал его лежачим. Ходить было трудно, силы покидали. 3 июля мы вернулись в Киев. У Виталия отказала левая сторона. Две недели, пока он был в сознании, сама ухаживала. А потом положили в хоспис. Уже не пришел в себя.

Виталий Пасько работал ассистентом по реквизитам фильмов Одесской киностудии. Участвовал в съемках картин "Червоный. Без линии фронта", "Между нами", "Граница", "Небо-зонтик".

- Ему нравилось рисовать, - говорит Анастасия. - Был хороший, светлый и внимательный. Любил детей, но своих у него не было. Когда Виталия не стало, все были в шоке, потому что болезнь не афишировал. Просил, чтобы его кремировали и похоронили на Черниговщине рядом с отчимом. С ним у него были хорошие отношения.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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