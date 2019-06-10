Виктория принесла сына нам во двор и бросила

 
Ексклюзивы
1/5
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 207
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2043
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4626
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 369
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1854
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4555
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43419
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 459
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2745
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4887
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 531
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
Просмотров: 441
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 07:05

Виктория принесла сына нам во двор и бросила

  Комментировать

Участник войны на Донбассе 46-летний Владимир ПОЖИДАЕВ из села Вергуны Черкасской области живет с семьей в аварийном доме. Тот начал разрушаться из-за грузовиков, которые возили щебень из карьера в соседнем селе Малый Бузуков. Стены старой глиняной хаты дали трещины и начали проседать.

- Дом на одну комнату нам купила моя мама, - рассказывает 44-летняя Татьяна Валерьевна, жена Владимира Пожидаева. - Еще до войны на Донбассе Володя начал строить новый. Вокруг старого сделал фундамент, выгнал стены коридора и большой кухни. Но в конце лета 2014 года уехал на Донбасс. Он воевал там, а я - здесь: вместе с односельчанами против грузовиков со щебнем. Перекрывали дорогу. Теперь машины ездят за огородами. Но некоторые КамАЗы все равно прорываются и мчатся по нашей узкой улице. От вибрации трясется земля. В доме от потолка вдоль и поперек пошли трещины. Есть такие, что влезут пальцы моей руки. Трещины замазали гипсовым раствором, но появляются новые. Снаружи и внутри подперли дом столбами. В комнате их три.

Владимир Пожидаев вернулся с войны инвалидом третьей группы. В мае получил вторую. Вследствие черепно-мозговой травмы в мозгу образовалась киста. Теперь заниматься строительством не может.

- Травмы получил в феврале 2015 года в танке, - рассказывает мужчина. - Мы его три месяца заводили с буксира. Танк, который тянул наш, сильно газанул, и меня отбросило назад. Шлем зацепился за крышку люка, я стукнулся затылком о ее край. Вдруг затекла шея и руки. Их не чувствовал и отпустил рычаги. Мой танк покатился и ударил передний. Меня кидануло, как "неваляшку". Ударился еще и лбом. Стало нехорошо. На мое место сел командир, а я пошел в землянку. Очень болела голова, тошнило, в ушах появилась кровь. В начале войны с танкистами было проблематично, поэтому в госпиталь не поехал. Был на обезболивающих. Лечиться начал только в июле.

- У Володи после войны еще и грыжи вылезли - от тяжелого бронежилета и полулежачего положения в танке, - добавляет Татьяна Валерьевна. - Жить в старом доме опасно, а строить новый нет денег и здоровья. Муж встал в очередь на жилье. Сказали, что получим, может быть, лет через 30. Обращались за помощью в объединенную территориальную общину. Уже второй месяц ждем комиссию, которая должна составить акт о состоянии дома. Недавно сказали, что приедут помазать и побелить дом. Ответила: "Я это и с кумой сделать могу". Мы были на сессии районного совета вместе с другими участниками войны и волонтерами. Местные депутаты сказали: "Пусть на новый дом вам скинутся атовцы - по 1000 гривен, которые им дают к праздникам". После этих слов разнервничалась. Поднялся уровень сахара, начало трясти, стало падать зрение. Володя поехал снова на обследование и лечение. До сих пор плохо спит по ночам, снится, что идут бои.

Супруги Пожидаевы являются опекунами 14-летнего Олега Бодрова. Он - инвалид с детства по зрению.

- Олежку воспитываем с 2,5 лет, - говорит Татьяна Валерьевна. - Он - сын моей одноклассницы Виктории. Она еще пятерых своих детей куда-то сдала. Где она сейчас - не знаю. Когда Олежке был год и девять месяцев, принесла его к нам во двор и бросила. Когда мальчик прижался к моему мужу, решили взять под опеку. Но его забрали в детский дом. Документы мы собрали быстро, да было лето и все судьи ушли в отпуска. Чтобы забрать мальчика, нам пришлось ждать еще несколько месяцев.

В 5 лет у Олежки начались проблемы с правым глазом. Были и в Киеве, и в Одессе. Прошли кучу МРТ. Врачи сказали, что у него атрофированы зрительные нервы обоих глаз. Назвать причину не могли. Я подняла архивы в больнице. Оказалось, что в полтора года он получил травму головы - кто-то из родителей ударил его головой о стену, потому что распутал магнитофонную кассету. Поэтому Олежка начал терять зрение и отставать в умственном развитии. Некоторые нам советовали отдать его в детский дом. Если Бог принес нам во двор, то будем для него родителями. Мы его любим, как своего. Олежка и похож на нас. Люди говорят: "Если бы не знали, что приемный, то никогда бы об этом не догадались". Собственных детей не имеем. Мне нельзя рожать из-за проблем с надпочечниками.

Чтобы помочь семье Пожидаевых, можно перевести деньги на карточку Приватбанка: 5168 7427 1139 0496. Получатель - Татьяна Валерьевна Пожидаева.

Пулю носил в кармане до конца службы

Владимир Пожидаев ушел на войну добровольцем. Его взяли в третий раз.

- Во время службы в советской армии меня списали из-за язвы, - рассказывает. - Когда Россия напала на Украину, стал надоедать в военкомате. Только с третьего раза направили в "учебку". Был там почти два месяца. В нашей группе было 32 человека, танкистами вышла половина. Воевал вблизи блокпоста Майорск в Донецкой области. 12 февраля 2015 года у Горловки был на волосок от смерти. Мы выехали на позицию помочь нашим ребятам. Когда на заправке стоял на танке, по нему прошла пулеметная очередь. Попала в сиденье. Если бы был там, сразу бы погиб. Ту пулю носил в кармане до конца службы. Как домой ехал, замполит роты заставил выбросить, потому что домой нельзя везти такие вещи.

- В тот день Володя мне позвонил, - добавляет Татьяна Пожидаева. - Сказал: "Я тебя очень люблю. Прощай". И отключил телефон. Я к вечеру чуть с ума не сошла. Позвонил только после восьми. Подробностей никогда не рассказывал. Всегда говорил, что все хорошо.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виктория принесла сына нам во двор и бросила». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 21691
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 16041
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
29
 Просмотров: 14132
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 24 Просмотров: 13774
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 11925
Люди
Александр Запорожец выиграл Всеукраинскую олимпиаду по химии
Александр Запорожец выиграл Всеукраинскую олимпиаду по химии Просмотров: 18
На перемене написала песню. Вся школа плакала
На перемене написала песню. Вся школа плакала Просмотров: 81
Анна Аблясова собрала 3D-принтер
Анна Аблясова собрала 3D-принтер Просмотров: 9
Юрия Мушкетика похоронили рядом с Евгением Сверстюком
Юрия Мушкетика похоронили рядом с Евгением Сверстюком Просмотров: 45
Зарплата зависит от того, сколько пациентов приму
Зарплата зависит от того, сколько пациентов приму Просмотров: 45
Больше всего комментируют
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
25
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
24
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
19
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
9
Сын Ющенко открыл ресторан
Голосов: 320
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua