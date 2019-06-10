Виктория принесла сына нам во двор и бросила

Участник войны на Донбассе 46-летний Владимир ПОЖИДАЕВ из села Вергуны Черкасской области живет с семьей в аварийном доме. Тот начал разрушаться из-за грузовиков, которые возили щебень из карьера в соседнем селе Малый Бузуков. Стены старой глиняной хаты дали трещины и начали проседать.

- Дом на одну комнату нам купила моя мама, - рассказывает 44-летняя Татьяна Валерьевна, жена Владимира Пожидаева. - Еще до войны на Донбассе Володя начал строить новый. Вокруг старого сделал фундамент, выгнал стены коридора и большой кухни. Но в конце лета 2014 года уехал на Донбасс. Он воевал там, а я - здесь: вместе с односельчанами против грузовиков со щебнем. Перекрывали дорогу. Теперь машины ездят за огородами. Но некоторые КамАЗы все равно прорываются и мчатся по нашей узкой улице. От вибрации трясется земля. В доме от потолка вдоль и поперек пошли трещины. Есть такие, что влезут пальцы моей руки. Трещины замазали гипсовым раствором, но появляются новые. Снаружи и внутри подперли дом столбами. В комнате их три.

Владимир Пожидаев вернулся с войны инвалидом третьей группы. В мае получил вторую. Вследствие черепно-мозговой травмы в мозгу образовалась киста. Теперь заниматься строительством не может.

- Травмы получил в феврале 2015 года в танке, - рассказывает мужчина. - Мы его три месяца заводили с буксира. Танк, который тянул наш, сильно газанул, и меня отбросило назад. Шлем зацепился за крышку люка, я стукнулся затылком о ее край. Вдруг затекла шея и руки. Их не чувствовал и отпустил рычаги. Мой танк покатился и ударил передний. Меня кидануло, как "неваляшку". Ударился еще и лбом. Стало нехорошо. На мое место сел командир, а я пошел в землянку. Очень болела голова, тошнило, в ушах появилась кровь. В начале войны с танкистами было проблематично, поэтому в госпиталь не поехал. Был на обезболивающих. Лечиться начал только в июле.

- У Володи после войны еще и грыжи вылезли - от тяжелого бронежилета и полулежачего положения в танке, - добавляет Татьяна Валерьевна. - Жить в старом доме опасно, а строить новый нет денег и здоровья. Муж встал в очередь на жилье. Сказали, что получим, может быть, лет через 30. Обращались за помощью в объединенную территориальную общину. Уже второй месяц ждем комиссию, которая должна составить акт о состоянии дома. Недавно сказали, что приедут помазать и побелить дом. Ответила: "Я это и с кумой сделать могу". Мы были на сессии районного совета вместе с другими участниками войны и волонтерами. Местные депутаты сказали: "Пусть на новый дом вам скинутся атовцы - по 1000 гривен, которые им дают к праздникам". После этих слов разнервничалась. Поднялся уровень сахара, начало трясти, стало падать зрение. Володя поехал снова на обследование и лечение. До сих пор плохо спит по ночам, снится, что идут бои.

Супруги Пожидаевы являются опекунами 14-летнего Олега Бодрова. Он - инвалид с детства по зрению.

- Олежку воспитываем с 2,5 лет, - говорит Татьяна Валерьевна. - Он - сын моей одноклассницы Виктории. Она еще пятерых своих детей куда-то сдала. Где она сейчас - не знаю. Когда Олежке был год и девять месяцев, принесла его к нам во двор и бросила. Когда мальчик прижался к моему мужу, решили взять под опеку. Но его забрали в детский дом. Документы мы собрали быстро, да было лето и все судьи ушли в отпуска. Чтобы забрать мальчика, нам пришлось ждать еще несколько месяцев.

В 5 лет у Олежки начались проблемы с правым глазом. Были и в Киеве, и в Одессе. Прошли кучу МРТ. Врачи сказали, что у него атрофированы зрительные нервы обоих глаз. Назвать причину не могли. Я подняла архивы в больнице. Оказалось, что в полтора года он получил травму головы - кто-то из родителей ударил его головой о стену, потому что распутал магнитофонную кассету. Поэтому Олежка начал терять зрение и отставать в умственном развитии. Некоторые нам советовали отдать его в детский дом. Если Бог принес нам во двор, то будем для него родителями. Мы его любим, как своего. Олежка и похож на нас. Люди говорят: "Если бы не знали, что приемный, то никогда бы об этом не догадались". Собственных детей не имеем. Мне нельзя рожать из-за проблем с надпочечниками.

Чтобы помочь семье Пожидаевых, можно перевести деньги на карточку Приватбанка: 5168 7427 1139 0496. Получатель - Татьяна Валерьевна Пожидаева.

Пулю носил в кармане до конца службы

Владимир Пожидаев ушел на войну добровольцем. Его взяли в третий раз.

- Во время службы в советской армии меня списали из-за язвы, - рассказывает. - Когда Россия напала на Украину, стал надоедать в военкомате. Только с третьего раза направили в "учебку". Был там почти два месяца. В нашей группе было 32 человека, танкистами вышла половина. Воевал вблизи блокпоста Майорск в Донецкой области. 12 февраля 2015 года у Горловки был на волосок от смерти. Мы выехали на позицию помочь нашим ребятам. Когда на заправке стоял на танке, по нему прошла пулеметная очередь. Попала в сиденье. Если бы был там, сразу бы погиб. Ту пулю носил в кармане до конца службы. Как домой ехал, замполит роты заставил выбросить, потому что домой нельзя везти такие вещи.

- В тот день Володя мне позвонил, - добавляет Татьяна Пожидаева. - Сказал: "Я тебя очень люблю. Прощай". И отключил телефон. Я к вечеру чуть с ума не сошла. Позвонил только после восьми. Подробностей никогда не рассказывал. Всегда говорил, что все хорошо.