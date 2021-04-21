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четверг, 22 апреля 2021 05:06

Виктории Ковальчук не стало в один день с матерью

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Прошло девять дней по смерти художницы 67-летней Виктории Ковальчук. Умерла от коронавируса 4 апреля. В тот же день не стало ее матери Марии Петровны, 93 года.

- Мать с бабушкой болели сначала дома, - рассказывает сын Виктории Владимировны 33-летний Виталий Надашкевич. - Я им покупал лекарства, продукты приносил. Казалось, что течение болезни будет легким. Но потом их состояние внезапно ухудшилось. Перед больницей мама показала, как ухаживать за ее животными - у нее были чилийская белка и синица. Говорила: "Комбикорма хватит на неделю. Можешь больше не подсыпать, я к тому времени вернусь".

Виктория Ковальчук родилась в Ковеле на Волыни. В детстве начала рисовать, писать новеллы и повести. Окончила Украинский полиграфический институт им. Ивана Федорова. Работала в издательствах "Вища школа" и "Каменяр". Оформила около 200 книг различных жанров. Разработала оригинальное оформление "Букваря", который в 2000 году на Всеукраинском конкурсе "Искусство книги" занял первое место. Книга переиздавалась девять раз общим тиражом более 200 тыс. экземпляров.

- Мама всегда была как большой ребенок, расстраивалась и переживала из-за несправедливости, - говорит Виталий Надашкевич. - Ее угнетала война на Донбассе, переживала за больных людей. Всю жизнь подбирала на улице животных. Наша семья была маленькая: мать, бабка и я. Называли ее островком, собственным миром.

Бабушка прожила сложную жизнь. Родилась в богатой семье на Полтавщине. Когда было 3-4 года, их раскулачили: забрали дом и выгнали на улицу. Подросла, и начался Голодомор. Затем ее забрали на принудительные работы в Германию. Чудом выжила. Когда вернулась на родину, ее стали травить, обзывали немецкой шпионкой. Пришлось переехать в Западную Украину, где ее никто не знал. Надеюсь, на старости бабушкина жизнь была спокойной и счастливой. Последнее, что ей купил - удобрение для сада. Весной хотела цветы посадить.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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22
апреля

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