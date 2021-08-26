Василий Опрыск не знал о тяжелой болезни

На 71-м году умер львовский археолог Василий Опрыск.

Был сотрудником Института украиноведения им. Ивана Крипякевича и многолетним руководителем Львовской археологической экспедиции.

Исследовал сельские поселения Прикарпатья и Волыни, работал в археологических экспедициях по изучению Галича, Львова и Самбора.

- Знаю его с 1983-го, с тех пор как пришел работать в Институт, - рассказывает коллега 60-летний Юрий Лукомский. - Меня послали после учебы на работу. Я искал преподавателя, к которому должен был подойти. Василий Григорьевич стоял на балконе, привел меня в нужное место. Мы работали в разных отделах, виделись редко. Затем делали совместные исследования и познакомились лучше. Ездили на раскопки Галича в 1990-х. Он был хорошим организатором. Общительный, пунктуальный.

Последний раз коллеги виделись за три месяца до смерти Василия Опрыска.

- Заходил в институт и просил у меня какую-то книгу. Бывало, пили чай, говорили. Любил вспоминать давние институтские времена, как когда-то работали. Причиной смерти стал рак желудка. Он не знал, что болен. За две недели до смерти сдал анализы. Стадия оказалась тяжелой.

У Василия Опрыска остались жена, сын и брат.