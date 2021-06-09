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четверг, 10 июня 2021 05:55

Василий Босович не завершил последний роман

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Прошло сорок дней по смерти основателя киностудии "Галичина-фильм" Василия Босовича. Умер 27 апреля. Четыре дня не дожил до 79-летия. Остались жена и сын.

- Сердце отца остановилось внезапно, - говорит сын Марк Босович. - Рассказывал мне - с детства знал, кем хочет стать. Со школьных лет видел себя писателем. Сейчас готовим к изданию его последнюю книгу. Это исторический роман-реконструкция о последних трех годах земной жизни и служения Иисуса Христа. Работа над произведением с перерывами продолжалась 20 лет. У отца остались и незавершенные вещи. Не успел дописать итоговый роман своей жизни. Трудился над ним последние два года. Также не дождался съемок двух игровых фильмов по своим сценариям - о гетмане Иване Выговском и о Голодоморе в Украине.

Василий Босович окончил Львовское высшее военно-политическое училище, сейчас - Национальная академия сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, и Львовский полиграфический институт им. Ивана Федорова, сейчас - Украинская академия книгопечатания. Работал в издательстве "Высшая школа". С 1990 был художественным руководителем и директором киностудии "Галичина-фильм". Писал повести, романы, пьеcы, сценарии художественных и документальных лент.

- Отца до последнего поддерживали друзья. Сейчас получаем телефонные звонки и письма соболезнования не только из Украины, но и из многих стран мира, - говорит Марк Босович. - Отец был и остается примером целостного и целенаправленного человека, невероятной работоспособности и любви к ближним. Он использовал свой талант на служение Богу и людям.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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Дата
10
июня

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