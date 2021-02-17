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четверг, 18 февраля 2021 05:55

Валентина Макарова не перенесла инсульт

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7 февраля в Черкассах похоронили учительницу музыки 74-летнюю Валентину МАКАРОВУ. За три дня до этого она попала в больницу с инсультом.

- По ней было видно, что силы на исходе, вяленькая стала. Но никогда не жаловалась, — рассказывает коллега и подруга 48-летняя Наталья Яцентюк. - Была безотказная. Сама все держала в себе. Она на год моложе моей матери, заменяла ее.

Валентина Макарова окончила Черкасское музыкальное училище. Работала в Чигирине. В 1968 году уехала в русский Тамбов. Там училась на оркестровом факультете в филиале Московского государственного института культуры. Преподавала игру на баяне и аккордеоне в училище. В 1990-м вернулась в Украину. Работала в Черкасской детской музыкальной школе №5. Педагогической работе отдала 53 года.

- С ней мы играли в преподавательском ансамбле народных инструментов, - говорит Наталья Яцентюк. - Рано бежала домой. Муж у нее был требовательный. Воспитывала любимых внуков 11-летнюю Дарью и 13-летнюю Ксению. В заботах о семье на себя оставалось мало времени. Но хотела и стрижку сделать, и одежду приобрести как для преподавателя. Правда, подбирали ее в секонде.

С мужем Борисом Макаровым прожила в браке 52 года. Воспитали дочь 40-летнюю Аллу. Она родила родителям трех внуков.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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