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четверг, 09 сентября 2021 05:45

Валентин Черненко погиб с дочерью

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Прошло девять дней по смерти компьютерного дизайнера и путешественника 38-летнего Валентина Черненко из Вышгорода Киевской области. 22 августа под Малином Житомирской области погиб с дочкой 10-летней Евой.

- Они возвращались из оздоровительного лагеря, - рассказывает отец 60-летний Алексей Черненко. - Должны были ехать вечером, но задержались. Отправились ночью. Валентин выезжал с второстепенной дороги на основную и столкнулся с автомобилем.

Валентин Черненко профессионально играл в хоккей. Был вратарем. Принимал участие в двух чемпионатах мира в составе юниорской сборной Украины.

- Поскольку этот вид спорта в нашей стране не развивается, сын перестал профессионально им заниматься. Получил образование компьютерного дизайнера. В последнее время работал как фрилансер, - говорит Алексей Черненко. - Но спорт не оставлял. 12 лет играл в любительской хоккейной команде. Денег на этом не зарабатывал.

Черненко любил путешествовать, в основном с женой и дочерью. Вели блог, в котором делились опытом. В 2019 году Валентин пешком преодолел 5477 км. Из Киева за 161 день дошел до португальского Лиссабона. За это попал в Национальный реестр рекордов.

- Валентин был веселый, с чувством юмора, - говорит отец. - Очень коммуникабельный, имел много друзей.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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