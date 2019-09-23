"В тюрьме возникло специфическое желание — самому открыть двери"

— Буду месяц в отпуске, а потом вернусь на службу. Хочется снова выйти в море, — говорит лейтенант 24-летний Владислав КОСТЫШИН из райцентра Христиновка Черкасской области.

В прошлом году 25 ноября его вместе с другими 23 моряками задержали российские спецслужбы в международных водах возле Керченского пролива. В начале сентября вернулся в Украину. Дома не был 10 месяцев.

— Перед тем, как нас взяли в плен, никаких предчувствий не было, — рассказывает Владислав Костышин. — Знали, что идем в Азовское море. В сентябре, за два месяца до нас туда пошли два наших корабля - " Донбасс "и " Корец". Ситуация вокруг их похода была напряженная, но обошлось.

Наши проблемы начались у берегов Крыма. Россияне по рации дали приказ остановиться, потому что мы якобы незаконно пересекаем границу. Командир его игнорировал. Они попытались погнаться, но наши катера маневрировали лучше. Россияне смогли только показательно ударить в буксир "Яны Капу". Когда мы дошли до Керченского пролива, бросили якорь — ждали разрешение на проход. Путь россияне заблокировали баржей. Мы простояли до вечера. Затем командир запросил трафик в Черное море. Поплыли в темноте. Россияне приказывали остановиться. Были самолеты и вертолеты, рядом шли их корабли. Предупредили, что будут стрелять, а затем открыли огонь. Я шел на "Никополе", по нам они не попали. А вот в "Бердянск" было попадание. Переживал, потому что там находился мой друг. Мы могли стрелять в ответ, но тогда погибли бы — их военная мощь была в десятки раз выше. Нас захватывал спецназ ФСБ — люди в масках без опознавательных знаков. Ухо резал их московский акцент. Уже в плену начали нам повторять байки Киселева — что мы нацисты и издеваемся над ветеранами войны. С особой злостью срывали наши шевроны.

Владислав Костышин сидел в московской тюрьме "Лефортово".

— Камера — 2 на 4 метра. Нас разбили так, чтобы в одной не сидели два моряка. Моими соседями были уголовники. Политикой не заморачивались. Относились гораздо лучше, чем представители ФСБ.

Дни были похожи — подъем в шесть утра, прием заявлений, встречи с адвокатами, вызовы к следователю. В тюрьме снились очень реалистичные, цветные и эмоциональные сны — детство, дом, школа, друзья, море. Все настолько явно, что просыпаться было страшно. После этого возвращался в реальность долго и тяжело смотрел на зеленые стены и понимал, что я не на свободе, а в тюрьме. Пробовал развеяться книгами. Брал лишь англоязычную литературу, потому что заявил, что русского языка не понимаю. Мне не верили, говорили, что придуриваюсь. Русские украинского не понимают почти совсем. Выхватывают отдельные знакомые слова, а смысл понять не могут.

Кормили плохо. Прокуроры давили на психику: "Признай вину и поедешь домой. А если в дальнейшем будешь говорить, что военнопленный - будешь гнить на российской зоне". Об обмене начал догадываться после визита омбудсмена Людмилы Денисовой. Поверил в возвращение уже в самолете.

После прилета в Киев Костышину вручили офицерский кортик. Погоны его родители получили раньше —в феврале.

— Больше всего хотел наесться вкусного борща, увидеть море и встретиться с друзьями. И еще одно было специфическое желание — самому открыть двери. Просто покрутить ключом и оттолкнуть рукой. После тюрьмы получал от этого удовольствие.

"Говорили: "Россия богата". Но все продукты ели украинские"

Стать моряком Владислав Костышин решил в выпускном классе.

— После рассказов отца о морских походах внутри что-то щелкнуло. Решил, что это — мое, — рассказывает. — В 2012-ом подал документы в Академию военно-морских сил имени Павла Нахимова в Севастополе. Сказали, что завалил физическую подготовку. Тут же предложили поступать в военно-морской колледж при Академии. Тесты на физподготовку там были такие же, их я сдал на отлично.

События зимы 2014 года помню очень хорошо. Пришли зеленые человечки. Началась блокировка наших воинских частей. Мы готовились оборонять Академию, ходили в патрули. Потом появились перебежчики. Приходили к нам в украинской форме, но агитировали переходить на сторону России. Говорили: "РФ — богатое государство. Будет все, а в Украине вы никому не нужны". Пригласили на банкет. Показательно накупили дорогих продуктов, но все они были украинские. Привезти российские постеснялись. После того решил возвращаться на материковую Украину. Многие друзья перешли на сторону врага. Связи с ними оборвал.