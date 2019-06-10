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вторник, 11 июня 2019 00:10

В стране не хватает 300 тысяч работников

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В июне вдвое увеличили квоту на работу украинцев в Чехии. Теперь легальное трудоустройство смогут получить 40 тыс. человек вместо 19,6 тыс.

Украина сотрудничает по программе "Проект Украина" с 2016 года. По ней приглашают на легальную работу квалифицированных специалистов: слесарей, токарей, врачей, химиков и пивоваров. Также предоставляют разрешения на работу специалистам, которых можно обучить на месте. Это водители, строители и разнорабочие. По данным международных агентств трудоустройства, в Чехии не хватает 300 тыс. работников.

- Украинцы выгодны для чешского правительства. Быстро овладевают чешским языком, хорошо адаптируются к жизни и со временем становятся "своими". Не требуют социальной помощи или финансовой для аренды квартиры. Также позволяют отказываться от приема беженцев с Ближнего Востока и Африки. Правительство Чехии рассказывает, что они якобы приняли беженцев из Украины, хотя это на самом деле трудовые мигранты, - говорит президент Ассоциации международного трудоустройства 42-летний Василий Воскобойник.

Заработки на 20 процентов больше, чем в Польше. Многим страна интересна еще и потому, что расположена рядом с Западной Европой. И в дальнейшем отсюда легче стартовать в богатые страны - Германию или Австрию.

121 086 украинцев работают и легально проживают в Чехии. Такие данные приводит Министерство иностранных дел Украины. Это 20% от количества всех иностранцев в Чехии. В среднем за месяц украинцы получают 1500 евро - 45 тыс. грн.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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