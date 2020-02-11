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четверг, 13 февраля 2020 00:10

"В реанимацию зайти не разрешили. К сыну пустили, когда у него остановилось сердце"

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- Даня был душой компании. У него было много друзей. Умел прощать все - от наглости до подлости. Если он кого-то ненароком обижал, то 150 раз извинялся и не успокаивался, пока точно не был уверен, что человек простил. Как-то на день рождения дал ему 50 евро. Даня весь район накормил пиццей, - говорит харьковчанин Андрей ДИДЫК о своем сыне Данииле. 22 февраля 2014 года он стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове.

Тогда в городе устроили шествие в поддержку единства Украины. Через несколько минут после начала прогремел взрыв. Даниил получил тяжелую черепно-мозговую травму. На следующий день умер. От взрыва погибли еще 18-летний Николай Мельничук, Вадим Рыбальченко, 37 лет, и 52-летний Игорь Толмачев. 11 человек получили ранения.

- Как только в Украине начались протесты, сын посещал все акции, - рассказывает Андрей Дидык. - Даня не говорил, что поедет на Марш единства. Когда в новостях сообщили о теракте во время мирного митинга, сразу почувствовал, что что-то произошло. Звонил сыну, но телефон не отвечал. Затем позвонил его друг. Сказал, что Даню с тяжелым ранением головы увезли в больницу. Мы сразу же поехали туда. В реанимацию зайти не разрешили. К сыну пустили, когда у него остановилось сердце.

Даниил Дидык родился в Харькове. 3-летним с родителями выехал в немецкий Ганновер. Через три года из-за сильного желания мальчика жить в Украине семья вернулась домой.

- Даня носил на рюкзаке желто-голубую ленту, - говорит отец. - В школе учился хорошо. Очень любил футбол, борьбу, плавание. Болел за футбольный клуб "Металлист".

После гибели Данила режиссер Руслан Горовой, 43 года, запустил проект "Так работает память" - украинские музыканты создают альбом в память о Дидыке.

- О смерти Даньки узнал из новостей, - рассказывает. - Через год мне написала мама его одноклассницы - школьники решили организовать аукцион, чтобы собрать деньги на помощь раненым военным. Понял, что гибель Даньки сплотила класс. Они стараются быть полезными обществу.

Написал стихотворение о Дане "Он никогда не вырастет". Опубликовал его в фейсбуке. В тот вечер позвонил мне Женя Романенко из группы "TаРута" и спросил, можно ли эти слова положить на музыку. Ночью меня будто подбросило - надо делать музыкальный проект, посвященный Дане. К нему присоединились более 10 музыкантов.

"Педагоги говорили:" Школа - это не кладбище"

После смерти Даниила Дидыка харьковской школе №11, в которой он учился, собирались присвоить его имя. Теперь руководство заведения отказывается это делать.

- Учителя у гроба говорили: "Данечка, мы сделаем все, чтобы увековечить тебя". Директор сказала, что подаст документы на присвоение школе имени Даниила Дидыка. Но до сих пор этого не сделали, - рассказывает режиссер Руслан Горовой. - расспрашивал об этом отца парня. Он говорил: "Обещали сделать это ко дню рождения сына, потом перенесли на 1 сентября, и так постоянно". Ездил в ту школу. Выслушал от педагогов множество отказов от "мы и так помним", "школа - это не кладбище" до "а если будут теракты в школе после этого?". В частных разговорах мне говорили: "Вы же понимаете, нам есть что терять". С такими сразу прекращал общаться. Ребенок заплатил самым дорогим, а они рассказывают, что есть что терять.

Харьковские активисты написали петицию за присвоение школе имени Дидыка. За неделю она собрала необходимые 5 тыс. голосов. В этом году на стене школы появилась лишь мемориальная доска.

Автор: Виктория МАЙСТРЕНКО
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