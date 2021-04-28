В курином яйце Анатолий Бойко просверлил 33 тысячи отверстий

- Не могу остановиться на чем-то одном, мне интересно все. Освоил живопись, пастель, графику, резьбу по камню, дереву, гипсу, все виды декоративно-прикладного искусства, вышивку, вязание, корнепластику, лозоплетение, холодную ковку по металлу. Специально нигде не учусь, все осваиваю сам, - говорит 50-летний Анатолий Бойко из Владимира-Волынского на Волыни.

Он владеет 17 художественными техниками. 14 лет тому назад занялся писанкарством. 17 апреля установил два мировых рекорда: в скорлупе куриного яйца просверлил 33436 отверстий и 52754 отверстия - в гусином.

У Анатолия Бойко - вторая группа инвалидности. В армии получил ранения в Нагорном Карабахе. Последствия травмы перешли в хроническую форму.

- Когда получил инвалидность, занялся творчеством. Изучал новые виды искусства, - рассказывает Анатолий Игоревич. - Роспись освоил в 2003-м. Увидел, что какой бы узор не придумали, уже что-то подобное есть. Тогда заинтересовался резьбой по яичной скорлупе. В мире таких мастеров много, а в Украине - единицы. Разработал собственный стиль - отделка яичной скорлупы металлом и камнями. Для этого нужно хорошо чувствовать скорлупу в руках, чтобы знать, где можно сильнее надавить. Но и так погрешности бывают. Яйца лопаются. Если посчитать все, что испортил, можно было бы накормить роту солдат. Изобрел технику вытягивания яичной скорлупы. Могу ее завязать или закрутить в спираль. Ученым объяснить такое не удается. Говорят, это нереально.

Анатолий Бойко женат, имеет сына и дочь. За уникальные умения местные называют его "волынским Фаберже".

- В прошлом году установил мировой рекорд - представил первую в мире коллекцию работ из яичной скорлупы, украшенную металлом, - продолжает. - Изделия продаю. Цены начинаются от 3 тысяч гривен. Много не зарабатываю, потому что дорого стоят инструменты и материалы. Покупателям предоставляю сертификаты. На них есть мой код от Всемирного союза художников и резолюция на английском языке, где указано, что это авторский продукт.

В начале этого года просверлил в скорлупе гусиного яйца почти 53 тысячи отверстий, - говорит Анатолий Игоревич. - Диаметр каждого - 0,2 миллиметра, расстояние между ними не шире нити. Когда эта работа была готова, решился еще на один эксперимент. В такой же технике выполнил изделие из скорлупы куриного яйца. В ней просверлил 33436 отверстий, диаметром как человеческий волос. На скорлупе изобразил трипольские символы. На обоих изделиях выбил свою подпись. Была проблема со сверлами для работы. Нашел одну фирму по изготовлению таких, которые нужны. Они очень тонкие и хрупкие, малейшая ошибка - и ломаются. Использовал почти сотню, но своего добился. Работал в специальных очках. Бывало 100 отверстий просверливал за 3 часа, а бывало - 500 за это время. Над изделием из скорлупы куриного яйца работал месяц.

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, Анатолию Бойко на экспертизу из бюджета Владимир-Волынской городской территориальной громады выделили 22 тыс. Грн. Вторую представители Книги рекордов сделали бесплатно.

- Когда подавал работы в Национальный реестр рекордов, его представители неделю считали отверстия на обоих изделиях. Для этого отправил им фотографии, сделанные с 12 ракурсов. Каждая сторона имеет отметку, чтобы не перепутать. Специалисты делили изображение на сегменты и вручную считали отверстия, - рассказывает Анатолий Бойко. - Есть много замыслов и грандиозные планы. Радует, что у меня есть ученики. Провожу занятия и мастер-классы для желающих.