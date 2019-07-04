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пятница, 05 июля 2019 07:26

"В день свадьбы провела с Виктором менее часа"

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26 июня в московском СИЗО "Лефортово" старший матрос буксира "Яны Капу" 31-летний Виктор БЕСПАЛЬЧЕНКО женился на одесситке Татьяне ШЕВЧЕНКО, 27 лет. Мужчина находится в российском плену семь месяцев. Он - один из 24 моряков, которых 25 ноября 2018 года в Керченском проливе захватила РФ.

- Мы познакомились в январе 2014 года в Крыму, - рассказывает Татьяна. - Я приехала к друзьям в поселок Новоозерное рядом с Евпаторией. Виктор был в нашей компании. Мы сразу понравились друг другу. Позже рассказывал, что я приглянулась ему с первого взгляда. И все те две недели, что я там была, он каждый день находил повод прийти к нам. Очевидно, чтобы мы увиделись.

Через месяц после нашего знакомства началась оккупация Крыма. Виктор служил старшим матросом катера "Херсон". Тогда многие сдали позиции, а он удивлялся, как так можно. В марте 2014 года был среди украинских моряков, заблокированных российскими военными на озере Донузлав. Виктор - патриот, он не сомневался в том, чтобы продолжать службу в украинской армии. Когда встал выбор места службы, я проявила инициативу. Сказала, чтобы ехал ко мне в Одессу.

С апреля 2014-го Татьяна и Виктор стали жить вместе.

- Через два года в апреле любимый сделал предложение. Решили устроить свадьбу через год. К тому времени планировали собрать денег, потому что хотели, чтобы все было красиво. Но как-то не сложилось. Договорились, что поженимся в апреле 2019-го. Но не получилось, потому что муж попал в плен.

Перед тем общалась с ним ночью 22 ноября, - продолжает женщина. - Потом звонила, и его телефон был выключен. Виктор предупреждал: "Когда будем проходить Керченский пролив, связи может не быть. Позвоню, когда доплывем в Мариуполь". Два дня он не звонил. Набираю номер - абонент недоступен. В душу начала закрадываться тревога. После работы пришла домой и увидела в новостях, что их буксир протаранили. Был страх, непонимание, неприятие. Как такое вообще может произойти в современном мире? Но, как оказалось, - в России может быть все. Утром следующего дня помчалась в часть, где служил Виктор. Начала выяснять, что произошло, когда ребят вернут. Мне ответили: "Все будет хорошо. Не волнуйтесь. Их привезут обратно".

Татьяна увиделась с мужем через два месяца.

- В январе поехала к нему в Москву, - говорит она. - Когда увидела Виктора, хотелось рыдать. Он показывал, чтобы не плакала, и сжимал кулак у сердца. Сдерживалась, как могла. Там у нас было несколько минут, чтобы переговорить. Решили, что распишемся. С тех пор я начала оформление документов.

Наша адвокат позвонила мне и сказала, что можем жениться по российскому законодательству или нас распишут консулы. Конечно, выбрали бракосочетание по украинскому закону. Но консулам расписать нас не разрешили. Когда уже имела на руках весь пакет документов, Виктор еще раз написал заявление. Следователь таки дал разрешение.

В СИЗО Татьяна привезла с собой свадебное платье, костюм, рубашку и обручальные кольца. Все выбирала сама.

- Переживала, угадаю ли с размером кольца, потому что муж похудел за это время. Но сел идеально. Церемония длилась 30 минут в присутствии двух сотрудников СИЗО. Они все записывали на аудио. В тот день провела рядом с Виктором менее часа. Просил передать ему штаны. Потому вся одежда теперь слишком большая на него. Еще просил большое полотенце и пахучее мыло.

Татьяна взяла фамилию мужа. Теперь она может официально требовать свиданий с Виктором, которые разрешены только родственникам. В следующий раз она поедет к мужу в июле. Тогда начнется суд над украинскими моряками.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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Дата
05
июля

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