Юрий Мушкетик перед смертью написал воспоминания

 
Ексклюзивы
1/5
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 6318
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6003
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 891
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 369
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2997
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2106
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3150
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1836
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 846
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3150
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3276
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1395
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 108
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 05:50

Юрий Мушкетик перед смертью написал воспоминания

  Комментировать
 

- Когда в марте приезжали на его юбилей, Юрий Михайлович был слаб и жаловался на зрение. В последнее время не мог читать и больше писать. Это его очень угнетало, - говорит председатель Союза писателей 61-летний Михаил Сидоржевский о писателе Юрии Мушкетике. Его не стало 6 июня 2019-го. За три месяца до того отметил 90-летие.

Юрий Мушкетик 15 лет возглавлял Союз писателей. Написал 19 романов, несколько десятков повестей и рассказов. По ним сняли три фильма. В 1980-м получил Шевченковскую премию за роман "Позиция", в 2009 году - звание Героя Украины.

- Юрий Михайлович не раз говорил, что пишет воспоминания. Некоторые фрагменты я печатал в "Украинской литературной газете", - рассказывает Михаил Сидоржевский. - После смерти Мушкетика ничего не знаю о судьбе его рукописей. Хранятся у родных. Только им решать, публиковать или нет. Если обратятся к нам, будем искать возможности издать их за какую-то государственную программу или грант.

Юрий Мушкетик имел дачу в Конча-Озерной под Киевом. С 2009 года после смерти жены Лины Сергеевны жил там один. У него остались две дочери. 64-летняя Леся - доктор филологических наук. Оксана, 54 года, занимается оформлением детских книг.

Автор: Татьяна САРАХАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Юрий Мушкетик перед смертью написал воспоминания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 22941
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 9765
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 8514
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 6390
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
 2 Просмотров: 6318
Люди
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат"
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат"
Самым тяжелым для президента будет лето
Самым тяжелым для президента будет лето
Дмитрий Комаров месяцами не видится с женой
Дмитрий Комаров месяцами не видится с женой Просмотров: 36
"Когда жена была беременна, арендовал квартиру и таскал туда шмар"
"Когда жена была беременна, арендовал квартиру и таскал туда шмар" Просмотров: 90
Жена Вячеслава Узелкова переехала к родителям
Жена Вячеслава Узелкова переехала к родителям Просмотров: 117
Больше всего комментируют
31
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
10
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
8
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
4
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
Голосов: 213
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua