Юрий Мушкетик перед смертью написал воспоминания

- Когда в марте приезжали на его юбилей, Юрий Михайлович был слаб и жаловался на зрение. В последнее время не мог читать и больше писать. Это его очень угнетало, - говорит председатель Союза писателей 61-летний Михаил Сидоржевский о писателе Юрии Мушкетике. Его не стало 6 июня 2019-го. За три месяца до того отметил 90-летие.

Юрий Мушкетик 15 лет возглавлял Союз писателей. Написал 19 романов, несколько десятков повестей и рассказов. По ним сняли три фильма. В 1980-м получил Шевченковскую премию за роман "Позиция", в 2009 году - звание Героя Украины.

- Юрий Михайлович не раз говорил, что пишет воспоминания. Некоторые фрагменты я печатал в "Украинской литературной газете", - рассказывает Михаил Сидоржевский. - После смерти Мушкетика ничего не знаю о судьбе его рукописей. Хранятся у родных. Только им решать, публиковать или нет. Если обратятся к нам, будем искать возможности издать их за какую-то государственную программу или грант.

Юрий Мушкетик имел дачу в Конча-Озерной под Киевом. С 2009 года после смерти жены Лины Сергеевны жил там один. У него остались две дочери. 64-летняя Леся - доктор филологических наук. Оксана, 54 года, занимается оформлением детских книг.