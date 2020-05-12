Юлию Пташник похоронили в Италии

Прошло девять дней по смерти спортсменки 32-летней Юлии Пташник из Ивано-Франковска. Она не вышла из комы после операции. Умерла 29 апреля в Италии, где жила последние годы.

— Юлию хотели похоронить в Украине. Но из-за коронавируса не позволили везти тело. Поэтому ее там кремировали и похоронили. Когда карантин закончится, хочу перезахоронить в Украине, — говорит мать 53-летняя Оксана Пташник. Она — бегунья. — Смерть Юли — огромная потеря. До сих пор не верится, что ее нет. Кажется, что так и продолжает жить в Италии. Только не звонит по несколько раз в день, как раньше.

Юлия из семьи спортсменов. Ее дед Анатолий Бойко и отец Сергей Пташник — футболисты. После школы выучилась на тренера по легкой атлетике в Прикарпатском национальном университете. Была призером Всеукраинских соревнований по бегу на 100-200 м.

— Я была первым тренером Юлии. Когда она училась в четвертом классе, мама привела девочку ко мне, — говорит тренер по легкой атлетике областной детской спортивной школы 62-летняя Валентина Дзундза. — Юлия никогда не боялась соревнований. Воспитанная и выносливая. Настоящий боец. В группе была одна из сильнейших. Никогда не опаздывала на занятия. Скорее шла на тренировку, чем в школу.

Юлия Пташник была кандидатом в мастера спорта. Завершила спортивную карьеру в 25 лет.

— На юбилей подарили Юлии поездку в Италию. Ее бабушка Алла давно живет там. Дочке понравилось, решила остаться в стране, — говорит Оксана Пташник.

Юлия жила в итальянском Неаполе. После бракосочетания с местным жителем Александром родила сына Максима. Сейчас ему 5 лет.

— Ребенка она очень хотела, — добавляет Оксана Анатольевна. — Они с Максимом, как две капли воды. До сих пор не можем ему сказать, что матери больше нет. Думает, она в больнице.