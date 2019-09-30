Юлия Ирза на год пережила брата

Больше года боролась с раком крови Юлия ИРЗА, 5 лет, из села Дебри Яворивского района Львовской области. Умерла 22 сентября в одной из израильских клиник. Там ей должны были сделать пересадку костного мозга.

- Прошлым летом Юля начала кашлять. Жаловалась на усталость и боль в ногах, - рассказывает баба Галина Курьян. - В больнице взяли анализы. После этого поставили страшный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Когда услышала, сердце разрывалось. Не могла ни говорить, ни спать.

Юлию Ирзу лечили в Украине. Провели четыре курса химиотерапии.

- Но лечение не помогало, - продолжает. - Внучку направили в Италию. Там после двух курсов химиотерапии ее состояние ухудшилось. Затем Юлю согласилась принять одна из израильских клиник. Предложили другое лечение - биологическую химию. Ждали, что ее состояние улучшится. Сразу должны были делать пересадку костного мозга.

Деньги на лечение Юлии Ирзы помогал собирать благотворительный фонд "Крылья надежды".

"Я не понимала, как так быстро находились средства, как отзывались врачи. Миссия Юли на земле больше, чем у многих людей, вместе взятых. Она достучалась до сотен тысяч сердец, которые смотрели на ее фото и приходили на помощь. Деньги, которые собрали на ее лечение, теперь помогут спасти не одного ребенка", - написала в" Фейсбуке "волонтер Виктория Трифан.

Юлия была младшим ребенком у родителей. Ее брат умер в прошлом году. Имел синдром Ленца - генетическое заболевание.