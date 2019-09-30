Юлия Ирза на год пережила брата

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3114
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2709
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 891
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6975
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9621
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1566
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 333
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 747
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6075
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 450
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 05:05

Юлия Ирза на год пережила брата

  Комментировать
 

Больше года боролась с раком крови Юлия ИРЗА, 5 лет, из села Дебри Яворивского района Львовской области. Умерла 22 сентября в одной из израильских клиник. Там ей должны были сделать пересадку костного мозга.

- Прошлым летом Юля начала кашлять. Жаловалась на усталость и боль в ногах, - рассказывает баба Галина Курьян. - В больнице взяли анализы. После этого поставили страшный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Когда услышала, сердце разрывалось. Не могла ни говорить, ни спать.

Юлию Ирзу лечили в Украине. Провели четыре курса химиотерапии.

- Но лечение не помогало, - продолжает. - Внучку направили в Италию. Там после двух курсов химиотерапии ее состояние ухудшилось. Затем Юлю согласилась принять одна из израильских клиник. Предложили другое лечение - биологическую химию. Ждали, что ее состояние улучшится. Сразу должны были делать пересадку костного мозга.

Деньги на лечение Юлии Ирзы помогал собирать благотворительный фонд "Крылья надежды".

"Я не понимала, как так быстро находились средства, как отзывались врачи. Миссия Юли на земле больше, чем у многих людей, вместе взятых. Она достучалась до сотен тысяч сердец, которые смотрели на ее фото и приходили на помощь. Деньги, которые собрали на ее лечение, теперь помогут спасти не одного ребенка", - написала в" Фейсбуке "волонтер Виктория Трифан.

Юлия была младшим ребенком у родителей. Ее брат умер в прошлом году. Имел синдром Ленца - генетическое заболевание.

Автор: Ульяна ГОРОХОВСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Юлия Ирза на год пережила брата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 39664
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 36667
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 29216
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 28891
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 24978
Люди
Британская принцесса обручилась с итальянским мультимиллионером
Британская принцесса обручилась с итальянским мультимиллионером Просмотров: 144
"Одноклассники делали вид, что меня вообще нет"
"Одноклассники делали вид, что меня вообще нет" Просмотров: 81
Жак Ширак страдал болезнью Альцгеймера
Жак Ширак страдал болезнью Альцгеймера Просмотров: 54
Марк Захаров умер от пневмонии
Марк Захаров умер от пневмонии Просмотров: 180
Ярослав Яворский девять месяцев был в коме
Ярослав Яворский девять месяцев был в коме Просмотров: 9
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 1051
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua