Ученики училищ сдали ВНО по украинскому хуже всего

53% выпускников заведений профессионально-технического образования сдали государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по украинскому языку и литературе на начальном уровне.

Среди выпускников школ сдали ГПА на таком же уровне — 10,5%, из студентов заведений высшего образования первого-второго уровней аккредитации — 11,4%.

Больше всего тех, кто получил высокий результат, живут во Львовской области и Киеве. Хуже всего сдали ВНО в Закарпатской, Черновицкой и Ривненской областях. 16% участников тестирования по украинскому языку и литературе не преодолели пороговый балл "сдал/не сдал".