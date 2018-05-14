Участника АТО зарезал сосед

По смерти бойца АТО 46-летнего Сергея СОБЧЕНКО прошло сорок дней. Он умер в селе Боковое Долинского района на Кировоградщине в ночь на 16 апреля от удара ножом в сонную артерию. В убийстве подозревают соседа Виктора Поточняка, 48 лет.

— Вечером ребята что-то праздновали большой компанией, - рассказывает 57-летняя Анна Белая из Боковского сельского совета. - Никаких конфликтов между ними не было. После застолья Сергей якобы пошел домой. А утром его нашли мертвым на улице. В совершении преступления подозревают соседа. Виктор нигде не работает. Принимает какие-то лекарства, потому что имеет психическое отклонение, говорят. Когда его задержали, говорил, что убил Сергея, потому что тот не так на него глянул. В следующий раз у него было уже другое объяснение - в темноте перепутал его с другим.

Сергей Собченко пошел на войну в 2014-ом. Служил в 55-й артиллерийской бригаде. Через год после возвращения занялся бизнесом. Вместе с отцом арендовали пруды, разводили рыбу. Был женат. Воспитывали сына жены от первого брака и общую дочку.

— Смерть Сергея - трагедия для семьи, - добавляет Анна Белая. - На похоронах его отец сильно плакал. Говорил: "Сын войну прошел, а погиб от удара ножа в родном селе".