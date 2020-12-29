6 марта 2020 года суд принял решение о расторжении брака между шоуменом 36-летним Владимиром ОСТАПЧУКОМ и учительницей Еленой ВОЙЧЕНКО, 34 года. Прожили вместе 13 лет. Имеют общих детей - дочь 6-летнюю Эмилию и сына Эвана-Александра, 12 месяцев.

— С бывшей женой живем отдельно с лета 2019-го, — говорит Владимир Остапчук. - Это было осознанное и обдуманное решение. Процесс развода длился долго. Так предусмотрено законодательством, когда есть дети. После принятия судом решения о расторжении отношений мы оба были с ним согласны, апелляций не подавали. Дети остались с матерью. Я их безумно люблю, принимаю участие в воспитании и обеспечиваю. Буду для них опорой всегда.

Владимир Остапчук и Елена Войченко познакомились в 2002 году. Вместе учились в Уманском педагогическом университете им. Павла Тычины. Свадьбу отгуляли в 2007-м.

- Муж шел от меня к другой женщине еще в 2017-м, но через две недели спохватился, — рассказывает Елена. - Тогда он во второй раз сделал предложение и убедил родить еще одного ребенка. А потом снова изменил. Об этом я узнала через несколько месяцев после рождения Эвана. Владимир отдал мне свой старый телефон, но забыл удалить фото и переписку. Там были снимки голых женщин, обсуждение их встреч, планирование совместных поездок за границу.

В прошлом году летом Владимир Остапчук на свадьбе, где работал ведущим, познакомился с юристом 33-летней Кристиной Горняк.

— Владимир начал встречаться с Кристиной, еще когда мы были в браке, — говорит Елена Войченко. — О том, что мы должны расстаться, сказал на мой день рождения. Думаю, так хотел еще больше меня задеть.

После развода я получила 30 тысяч долларов. Большую часть отдала, чтобы погасить долги Остапчука моим родственникам. Видеться с детьми ему не запрещаю. Ежемесячно пересылает 10 тысяч гривен. Помогает платить за школу, где учится дочь, и детский сад сына.

Через четыре месяца после развода Остапчук женился на Кристине Горняк. Свадьбу гуляли в городке Золоче под Киевом. Пригласили 45 гостей.

— Детей Владимира не было, наше бракосочетание отпраздновали с ними отдельно, — говорит Кристина. - Когда знакомил меня с Эмилией и Эваном, очень волновалась. Но любимый меня успокаивал: "Все будет классно. Ты им понравишься". Так и получилось. Мы хорошо провели время и быстро нашли общий язык.

Владимир Остапчук родился в Умани Черкасской области. После окончания вуза работал преподавателем английского языка в Уманском аграрном университете. В 2009-м переехал в Киев учиться в школе дикторов. Работал радио- и телеведущим. В 2017 году прошел кастинг на ведущего песенного конкурса "Евровидение", который тогда проходил в Киеве. В этом году представил авторскую юмористическую программу "Незручний". Недавно выпустил танцевальный трек "Вечеринка года".

- Идея записать эту композицию возникла несколько месяцев тому назад, - говорит Владимир. - Подумал, что 2020 год стоит провести как следует. Пусть он уже наконец закончится, пока мы все не сошли с ума. Под свой трек буду есть оливье и ждать Нового, надеюсь, более удачного года.