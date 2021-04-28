У Владимира Чепелика была ишемическая болезнь сердца

Прошло девять дней по смерти скульптора 75-летнего Владимира Чепелика. Умер 13 апреля. Страдал ишемической болезнью сердца, перенес коронавирус.

- С Владимиром Андреевичем дружили с пятого класса, - рассказывает художник, президент Национальной академии искусств Украины Андрей Чебыкин, 75 лет. - Мы всю жизнь рядом - в художественной школе, институте. Синхронно работали, получали научные звания. Владимир Андреевич был цельной личностью, принципиальный. Он - талантливый художник, его смерть - невосполнимая потеря для Украины.

Владимир Чепелик родился в столице. Окончил Киевский художественный институт, сейчас - Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры. Преподавал там с 1975 года. Стал автором нескольких сотен скульптур. В частности, сделал в Киеве памятники актеру Николаю Яковченко, историку Михаилу Грушевскому, писателю Олесю Гончару. Был лауреатом Шевченковской премии.

- Владимир Андреевич заслужил большое уважение и признание как классик украинского искусства, - говорит исполняющий обязанности ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Остап Ковальчук. - Он любил студентов. Помогал и им, и выпускникам, и коллегам. Я знал, что в трудную минуту смогу на него положиться. Он был мудрым и искренним человеком, не теряла достоинства ни при каких обстоятельствах.

Владимира Чепелика похоронили в Киеве на Байковом кладбище. У него остались жена Людмила и сын Алексей. Он - скульптор.