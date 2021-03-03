У Веры Гайдамахи остались пятеро сестер

В Киеве остановилось сердце ведущей участницы Союза украинской молодежи 73-летней Веры Гайдамахи. У нее остались муж и пятеро сестер.

- Вера долго боролась с опухолью, которая стала причиной смерти. Рассказывать об этом не любила, - говорит председатель краевой управы Союза украинской молодежи в Украине Андрей ФЕНДЫК, 35 лет. - Мы познакомились в зимнем лагере. Сначала скептически относился к ней. Думал, чему старшая женщина нас здесь учит. Но впоследствии мы сблизились. Называла меня "друг Фендык". Была строгая, добрая и искренняя. С ней можно было поговорить обо всем на свете, посоветоваться, поспорить. У нее было современное мышление, поэтому я к ней прислушивался. Умела работать с детьми и видеть душу человека. Хотела, чтобы нами гордились. Очень любила кофе.

Вера Гайдамаха родилась в лагере перемещенных лиц в Германии, куда его родителей вывезли на принудительные работы. Впоследствии семья перебралась в Бельгию. Там в городе Звартенберг Гайдамаха стала членом организации Союза украинской молодежи. Училась в субботних украинских школах. Затем окончил Украинский Свободный университет в Мюнхене. В Украину переехала в 1993 году.