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четверг, 04 марта 2021 07:15

У Валерия Полтавца в кабинете 250 телефонов

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- В кабинете собрал 250 телефонов - максимум, что помещается. Но на самом деле их больше. Не считаю, потому что это плохая примета, - говорит 59-летний Валерий Полтавец из Полтавы. Ранее коллекционировал значки и мотоциклы. Теперь собирает дисковые телефоны.

Мужчина по профессии экономист. Работал токарем на рыболовных судах. Был часовым мастером. Сейчас ремонтирует часы и телевизоры.

- Мне всегда хотелось, чтобы на столе стоял не простой телефон, а директорский. Их не продавали. Выдавали только руководителям заводов и баз. Кроме диска, там есть несколько кнопок для переключения на подчиненных. В середине 1990-х купил такой на рынке. Потом захотелось иметь телефон, который в моем детства стоял в сельском клубе - с ручкой. Крутишь ее и оператор спрашивает, с кем соединить, - коммутатор был в районе. У меня таких два. Один взял по объявлению в газете, второй приобрел через интернет.

С Валерием Полтавцем разговариваем в его офисе в спальном районе города. В соседней с кабинетом небольшой комнате без окон - четыре стеллажа по пять полок на каждом. Все заставлено телефонами. Еще 25 аппаратов висят на стенах.

- В декабре на аукционе купил кнопочный телефон в виде "Феррари". Отдал несколько сотен гривен. Вообще-то собираю только дисковые. Этот понравился, потому что у друга есть такой автомобиль. Сделан в Китае. Очень нравится пластиковый телефон в виде колонны. Когда внучке был год, я принес его. Наполировал. С ним все гости перефотографировались - лучшие снимки были.

У меня есть военная рация советских времен. Тоже средство связи. Она тяжелая - более 10 килограммов, которые солдат носил на себе. Нашел в пункте приема металлолома. Самый старый в коллекции телефон - металлический. Такие выпускали до 1921 года. Проволока из тканого шнура. Все целое, выглядит как новое. Его привез из Литвы. А туда он попал откуда-то из-за рубежа.

Есть телефон, сделанный относительно недавно. Но точная копия того, что был у Ленина. Открывается, чтобы был легкий доступ для ремонта и настройки. Мастер сделал тумблер - он работает и как современный, и как старый.

Телефон с кнопкой "тревога" использовали в "воронке" - автомобиле для перевозки заключенных. Это аппарат двусторонней спецсвязи "Незабудка". Купил на интернет-аукционе. Трубка лежит на металлической черной коробке с кнопкой и индикаторами вызова. Соединена с телефоном черным проводом.

Имею ЗАЗ - засекречивальный аппарат связи. Кабель связи был сделан так, чтобы нельзя было "снять" сигнал. Такие стояли в кабинетах номенклатуры.

Валерий выходит в коридор между комнатами. Справа на стене висит большой крашеный белый аппарат. Имеет индикаторы, переключатели, две трубки и боковую ручку.

- Это большая корабельная база. Если судно обесточено, надо покрутить ручку. Тогда появляется ток и можно позвонить. Купил в 2016 году в Одессе, когда отдыхал в санатории. Домой отправил по почте. Жена приехала получать. Сама поднять не могла, потому весит более 15 килограммов.

На кофе ездит на мотоцикле

Валерий Полтавец имеет 14 мотоциклов. Держит их в соседских гаражах.

- С детства в семье они были, - говорит. - Когда вырос, нашел у одного мужчины "ИЖ-49". Это была груда металла. Два года восстанавливал. Затем захотел еще один. Знакомый сказал, что какой-то человек выставил "ИЖ-49" на продажу. Решил посмотреть. Выкатил из пристройки, а там все в оригинале: будто с завода. Ну как его не купить? Так и начал собирать коллекцию.

Мужчина ездит белым мотоциклом "Хонда Пасифик".

- Дочка называет его "белый лебедь". Рассчитан на дальние дистанции, имеет много багажников, удобную посадку - на нем не устаешь. Летом иногда езжу на нем на кофе с друзьями. Молодежь над нами смеется. Как-то на этом мотоцикле поехал на слет байкеров в Сумы. Почти все были на спортивных моделях. Обо мне говорили: "На корыте приехал".

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
04
марта

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