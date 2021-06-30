У Святослава Волкова отказали почки

На столичном Майдане Незалежности попрощались с блогером и волонтером 50-летним Святославом ВОЛКОВЫМ, известным под псевдонимом "Горький Лук". Перенес коронавирус. Болезнь дала осложнения. Перед смертью отказали почки. Остались родители и сестра.

- Святослав писал блестящие тексты, читались на одном дыхании. Он заглядывал в самую бездну "русского мира" и анализировал все его явления. Обрабатывал это агрессивное больное существо своим словом, как скальпелем, - говорит фотограф Александр Заклецкий. - Был одним из самых ярких деятелей украинской культуры и добровольческо-волонтерского движения. Но хронические болезни, пережитые стрессы, тяжело перенесенный коронавирус и посттравматический синдром сделали свое.

Святослав Волков был филологом по образованию. Ранее учительствовал. С началом войны на Донбассе стал парамедиком. Служил на передовой. В 2014-ом на платформе "Живой журнал" создал сатирический блог "Кацаповедение". В ироничный форме высмеивал отсталость "русского мира". За несколько месяцев проект стал известным. Через год выдал сборник лекций по кацаповедению. "Ноука от Горького Лука". Первый тираж раскупили до того, как поступил в продажу. Впоследствии вышли еще две его книги - "Горькие сказки" и "Так воевать низзя".

- Восхищалась его стилем и подходом к темам, - говорит подруга Оксана Матченко. - Украинец, воин, который не боялся подставить плечо и помочь друзьям. Любил страну, честный и прямой. В конце года умер наш общий друг Александр Тихий. Тоже был шок, потому что внезапно. Волков тогда почему-то спросил у меня: "Интересно, а за мной тоже так слезы будут лить?"