У Сергея Королюка рак диагностировали на четвертой стадии

В селе Калиновка Хмельницкой области похоронили депутата городского совета 57-летнего Сергея Королюка. Зимой у него диагностировали рак четвертой стадии.

- Петрович сгорел за Украину, - говорят собратья. - Рак возникает отчасти от переживаний. Вот они, начиная от Революции достоинства, его и съели. Он искренне и преданно любил Украину. Болезненно воспринимал последние новости. Говорил, что ему некогда соревноваться с болезнью, потому что должен бороться за государство.

С 11 декабря 2013 года в рядах первой Хмельницкой сотни Королюк участвовал в Революции достоинства. 18 февраля 2014-го, когда пытался оттянуть раненого собрата в Дом офицеров, получил от "беркутовцев" удар по голове и спине. Лечился в Чехии. Когда вернулся, стал волонтером. Депутатом Хмельницкого горсовета был последние три года.

- Раньше Сергей 17 лет служил в органах милиции, - говорит депутат горсовета Виталий Диденко, 43 года. - На Майдане фактически стоял против своих коллег. Но после избиения студентов в центре столицы не мог не выйти на защиту.

Сергей Королюк был женат. Недавно дочь родила вторую внучку.