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четверг, 25 февраля 2021 05:51

У Петра Сказкива был рак легких

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Прошло девять дней по смерти цимбалиста 33-летнего Петра СКАЗКИВА. Умер 4 февраля. В декабре прошлого года у него диагностировали рак легких.

Родился в поселке Ворохта Ивано-Франковской области в семье музыкантов. Играть на цимбалах научил отец. Петр был участником рок-коллектива "Джарап" и группы "Перкалаба". В 2015 году участвовал в шоу "Україн маєт талант". Дошел до финала. После этого создал семейный ансамбль "Петровичи".

- Познакомились с ним в 1999 году, когда я оканчивала Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, - рассказывает солистка Ивано-Франковского ансамбля песни и танца "Гуцулия" 40-летняя Людмила Киндрат. - Он тогда поступил в колледж. Но жил в нашем общежитии, потому что здесь учились его сестра Ирина, братья Юрий и Василий. Петр был самый младший и самый добрый среди Сказкивых. О чем бы ни попросила, помогал. Был открытый, компанейский, воспитанный. Всегда улыбался. Умел выслушать.

Петр Сказкив основал детский ансамбль "Петрос". Работал в музыкальной школе Ворохты. Проводил мастер-классы и уроки музыки для социально незащищенных детей.

- Умел играть на многих инструментах, но жил цимбалами. Чувствовал музыку, был очень харизматичным, - говорит Людмила. - Обожал горы. - Как-то предлагала ему поехать работать за границу. Ответил: "Я буду жить только в горах".

Петра Сказкива похоронили в Ворохте. У него остались жена и две дочери.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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