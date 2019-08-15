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пятница, 16 августа 2019 06:45

"У многих происходит гормональный сбой. Портятся кожа и ногти, выпадают волосы"

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- Не праздную Новый год и день рождения. На Рождество домой не езжу. Там заставляют есть все подряд. А мне нельзя, потому что быстро набираю вес, - говорит 28-летняя Иванна Лескова из Винницы. Этим летом участвовала в чемпионате мира по бодибилдингу. Попала в топ-6 лучших женщин-бодибилдеров мира. За победу соревновались 300 представителей из 60 стран.

- Для участия в чемпионате мира нужно было заплатить более 7 тысяч гривен. Посчитала, что дорого. Но муж сказал: "Ты что, дурочка? Перестань считать деньги. Это же чемпионат мира. Надо ехать!". К конкурсу готовилась семь месяцев, - рассказывает Иванна Лескова.

Она вместе с мужем 27-летним Владимиром семь лет работают фитнес-тренерами в одном из винницких спортклубов.

- В школе весила 75 килограммов, - говорит Иванна. - Для девушки моего телосложения - это много. Из-за этого комплексовала, даже двух слов связать вместе не могла. Когда училась на факультете физического воспитания Винницкого педагогического университета, преподаватель предложила заменять ее во время тренировок в зале. Согласилась, потому что мне надо было набираться опыта. Сначала была тренером групповых занятий по пилатесу. Тогда сбросила 15 килограммов.

После окончания университета пошла работать фитнес-тренером. Позже ко мне присоединился и Вова. Мы с ним познакомились, когда я училась на последнем курсе. Все спрашивают, не надоедаем ли мы друг другу. Но Вова тренирует мужчин, а я - женщин. Поэтому видимся мы только дома.

В зал приходят девушки, которые весят 140 килограммов, - продолжает Иванна. - Большинство из них не ухаживают за собой. Даже не смотрят в зеркало и боятся фотографироваться в полный рост. Помогаю им полюбить себя. Вместе боремся с лишним весом. Через год весят вдвое меньше. Была одна клиентка, которая из-за лишнего веса девять лет не могла забеременеть. Начала заниматься в спортзале. Сбросила 40 килограммов. Неделю тому назад пришла с корзиной фруктов и сказала, что ждет ребенка. От счастья вместе плакали.

Впервые на соревнованиях по бодибилдингу Иванна побывала в 2015 году.

- Тогда вместе с мужем поехали на Кубок Полесья, чтобы поддержать подругу, - рассказывает. - Через год и сама выступала. Три раза в день тренировалась. В питании себя не ограничивала. Ела, чтобы набрать вес, потому что из-за стресса и нагрузки похудела до 56 килограммов. На тех соревнованиях заняла второе место.

На тренировки деньги не трачу. Занимаются в спортзале вместе с клиентами. Правильное питание обходится не очень дорого. Много денег приходится тратить на сами соревнования. Только 10 тысяч гривен нужно на купальники. А еще надо заплатить за проезд, проживание, питание, макияж. К соревнованиям готовлюсь полгода, потому что организм подготовлен. Девушке, которая никогда не работала в зале, надо два года вкалывать, чтобы туда попасть. Это не очень хорошо сказывается на организме. У многих происходит гормональный сбой. Прекращаются месячные, портятся кожа и ногти, выпадают волосы.

Заставила маму похудеть на 17 килограммов

Иванна и Владимир Лесков поженились в 2016-м.

- Через четыре года после знакомства Вова сделал предложение в Карпатах, - рассказывает Иванна. - Деньги на свадьбу собирали сами. Работали с 7 утра до 10 вечера. Давали индивидуальные занятия. Час стоит 250 гривен.

Мои родители имели лишний вес. Перед свадьбой заставила маму похудеть на 17 килограммов. На празднике устроили фотосессию в зале. В белом платье и фате держала в руках штангу.

Автор: Ирина КАЛЬЧЕНКО
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Дата
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