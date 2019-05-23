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пятница, 24 мая 2019 06:25

У Милы Кузнецовой 13-й размер груди

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— Никогда не была худой. Несколько раз пыталась сесть на диету, но хватало лишь на сутки. Не ограничиваю себя ни в чем, — говорит модель 31-летняя Мила КУЗНЕЦОВА. В конце апреля приняла участие в конкурсе красоты для пышных женщин "Мисс Вселенная плюс-сайз" на острове Сент-Винсент в Карибском море. Наше государство там было представлено впервые.

С Милой Кузнецовой встречаемся в кафе возле Андреевского спуска в Киеве. Ее длинное красное платье разлетается от ветра. В заведении несколько посетительниц бросают взгляд на ее декольте.

- На "Мисс Вселенная" среди 19 участниц я была самая худая, - рассказывает. — Удивило, что некоторые приехали с командами стилистов. Макияж и прическу я делала сама. Конкурсный стилист предлагал меня подкрасить, однако она в основном работала с темнокожими женщинами. На мне ее работа выглядела некрасиво. Всего на конкурс потратила 5 тысяч долларов (130,8 тыс. грн. — ГПУ). Шила вечернее платье и купальник. Но дороже всего обошлись билеты, потому что летели два дня с пересадкой в Канаде.

Женщина родом из Лубнов Полтавской области. В Киеве получила экономическое и юридическое образования. Работает помощником юриста. Снимается в фотосессиях для глянцевых журналов. У нее 13-й размер груди и рост 173 см. Ее параметры 126-86-116 см.

— Для фотосъемок важно, чтобы была талия. У меня фигура как песочные часы, — говорит Мила. — В школе чувствовала себя "гадким утенком". Когда появились женственные формы, носила мешковатую одежду. Ребята в старших классах "огокали" на меня и щипали. Поняла, что красивая, когда поступила в техникум. Мной заинтересовался самый красивый на курсе парень. Встречались с ним.

К столику подходит официант. Женщина заказывает маленькое капучино.

— Кофе и чай пью редко, чаще воду. Помогает коже оставаться подтянутой, — говорит. — Больше ни в чем себя не ограничиваю. Очень люблю шоколад и жареное мясо. Целлюлита у меня нет, потому что хожу на массаж. Если хочу немного похудеть, на ужин готовлю небольшую порцию нежирного мяса или рыбы. И не ем после шести вечера.

Мила Кузнецова регулярно посещает спортзал. Катается на велосипеде и занимается плаванием.

- Активно веду страницу в "Инстаграм". Часто получаю неприятные комментарии. Оставляют их в основном женщины. Одна как-то написала: "Фу, какая толстая. Куда она прется со своими сиськами". Зашла на ее страницу. Увидела ее фото с мужем, он вдвое толще, чем я. Ему она не советует худеть, а мне в грубой форме указывает.

Единственное неудобство из-за большого бюста - не могу бегать и прыгать. Но своего тела не стесняюсь. Пышный бюст подчеркиваю глубокими декольте. Одежду покупаю в обычных магазинах, главное, чтобы тянулась. Также в столице есть несколько магазинов импортного нижнего белья, там продают модели на фигуры, как у меня. Один комплект стоит от 100 долларов.

В прошлом году Мила Кузнецова участвовала в телепроекте "Модель XL".

— На шоу я была самая позитивная. Пришла, сказала: "У меня нет проблем. Ничего не боюсь, моих слез не увидите". Удивило, как участницы на камеру плакались и рассказывали о комплексах, травле из-за полноты. Потом мы шли пить кофе и у них будто короны на головах вырастали — в жизни они совсем другие.

Участие в проекте прибавило популярности в социальных сетях. Однако работать в Украине моделью "плюс-сайз" невыгодно — платят в среднем 500 гривен в час. Девушки соглашаются, чтобы засветить лицо. У меня есть несколько предложений из-за рубежа. Например, в США за фотосессию в нижнем белье на обложку автожурнала предлагают 3 тысячи долларов. На съемки обнаженной не соглашаюсь категорически.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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