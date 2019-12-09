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вторник, 10 декабря 2019 06:25

У Михаила Хейфеца были больные почки

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- Мы, украинцы, умели много выстрадать в концлагерях, но не сумели об этом написать. Благодарность еврею Хейфецу: до сих пор никто лучше о нас не написал, - говорит политзаключенный и публицист 70-летний Василий ОВСИЕНКО о писателе и диссиденте Михаиле Хейфеце, 85 лет. Его сердце остановилось в израильском Иерусалиме. Имел больные почки и сердце.

Хейфец родился в российском Санкт-Петербурге. Окончил там педагогический институт имени Александра Герцена. Работал учителем, затем сосредоточился на сочинительстве. Его произведения печатали в журналах "Советский писатель" и "Молодая гвардия". Был близким другом русских поэтов Иосифа Бродского и Льва Лосева.

В 1974-м его осудили за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Получил четыре года колонии строгого режима и два - ссылки. Во время отбывания наказания сблизился с украинскими и армянскими политзаключенными - Зоряном Попадюком, Василием Стусом, Вячеславом Чорноволом, Николаем Руденко. Во время ссылки Хейфец написал три книги.

- Ближе познакомившись со Стасом, я понял, что он гордый и надменный, как китайский император. Поговорить о поэзии (не своей), о философии, о тонкостях прозы или бесстрашных столкновениях с ГБ (не своих) он не откажется. Но собственные недуги, страдания - не тема для разговоров, - говорил Михаил Рувимович.

На свободу Хейфец вышел в 1980-м. Впоследствии уехал в Израиль. Писал книги и работал журналистом в газете. Был женат на учительнице музыки Раисе Владимировне. Воспитали дочерей Наталью и Ольгу.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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