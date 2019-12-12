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пятница, 13 декабря 2019 06:35

"То, как поступила со мной власть - несправедливо и вульгарно"

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12 декабря на Новодевичьем кладбище в российской Москве похоронили бывшего мэра города 83-летнего Юрия Лужкова. Умер в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн", где ему делали операцию на сердце.

- В Германию Юрий Михайлович прилетел со своей женой Еленой Батуриной, - рассказывают в окружении Лужкова. - Операция прошла успешно. Но Юрий Михайлович не пришел в себя после наркоза. Его жена в шоке. Ведь врачи давали благоприятные прогнозы на это плановое хирургическое вмешательство.

Раньше Юрий Лужков был генеральным директором научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика". Летом 1992 года стал мэром Москвы. Был руководителем города на протяжении 18 лет. В отставку его отправил президент РФ Дмитрий Медведев с формулировкой "из-за потери доверия".

- Должность мэра, может быть, выглядит очень привлекательно, но на самом деле - это тяжелая работа, - говорил Лужков в интервью. - Когда уходил с этой должности, мне насчитали почти 500 дней неиспользованного отпуска. Я работал на износ, без выходных, с выездами на места чрезвычайных событий и звонками среди ночи. Когда это закончилось, я наконец смог все лето провести с семьей, пообщаться с внуками. То, как поступила со мной власть - несправедливо и вульгарно. Но во всем плохом надо искать положительные моменты. Мне это удалось.

Преподавал в Московском международном университете. Имел конный завод и сельскохозяйственное предприятие, где выращивали гречку и грибы. Держал пасеку. Играл в большой теннис.

В 2008-м публично отрицал принадлежность Крыма Украине. За это СБУ запретила ему въезд на территорию государства. Поддерживал аннексию Крыма. В 2015 году говорил, что "Московская область готова принять Украину в свой состав".

Трижды был женат. Вторая жена Марина Башилова родила ему двух сыновей: 47-летний Александр имеет рекламный бизнес, 60-летний Михаил работал на руководящих должностях в газодобывающих компаниях. В 1991 году Лужков женился на миллиардерше Елене Батуриной, которая владеет строительной компанией "Интеко". Воспитали двух дочерей. 27-летняя Елена живет в Словакии, работает в гостиничном бизнесе. Ольга, 25 лет, имеет ресторанный бизнес, живет в США.

Автор: Марта ГАЛКА
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