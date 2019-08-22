"Тавридники будут жить здесь круглый год за бюджетные средства"

Жители оккупированного крымского города Судак протестуют против застройки заповедника "Меганом". Местные дельцы решили на его территории возвести жилые помещения для молодежного фестиваля "Таврида", который будет проходить ежегодно.

На одной из сопок активисты белыми камнями выложили надпись "Меганом - SОS". Возле букв собрались порядка 20 человек, которые обрывками белой ткани сигнализировали азбукой Морзе о беде. Через некоторое время к ним наведались представители оккупационной власти вместе с силовиками. Искали организаторов акции, а потом уехали. После визита на сайте оккупационной администрации появилась новость о несанкционированном митинге на территории заповедника.

"Меганом" - это наименование сразу трех объектов памятников природы: горного массива, полуострова и мыса. Имеет уникальный рельеф, который представляет собой полупустыню. Там водятся более 130 видов живых существ, 13 из них занесены в Красную книгу Европы. Строительство здесь лишит их дома и нанесет непоправимый ущерб экосистеме комплекса.

В 2007 году украинская власть занесла "Меганом" в реестр памятников природы. Установили режим охранной зоны и запретили любое строительство. Здесь остались только две военные части и водоочистная станция. После захвата Крыма Россией подтвердили статус. Но впоследствии отменили решение.

В марте 2019-го на карте природного комплекса появились выделенные территории, которые отдали под застройку туристических объектов. Их владельцем сначала обозначили так называемую муниципальную власть Судака. Впоследствии стало ясно, что на участках начнут строительство объектов инфраструктуры пропагандистского фестиваля "Таврида". Его начали в Крыму после аннексии в 2014 году и проводили тоже здесь, но на Бакальской косе.

- Мы хотим защитить "Меганом" от застроек. При Украине ему дали статус, но не внесли в кадастр. Из-за этого на его территории никто ничего не строил, - говорит 45-летний Владислав из Судака.

- Пусть форум будет, но не на территории заповедника. На этой земле нельзя ничего строить, потому что начнутся пылевые бури. И нам, местным, нечем будет дышать.

Строительство планируется завершить в 2022-м и сделать форум круглогодичным. По расчетам оккупантов, мероприятие должно вместить 30 тыс. человек.

- Это нам никакой туристической привлекательности не принесет, - говорит 33-летний Максим, фамилии не называет. - Эти "тавридники" будут жить здесь круглый год за бюджетные средства. Никаких услуг им не надо будет.

На территории фестиваля есть 50 га пляжей бухты Капсель, где любили отдыхать туристы и жители Судакского района. Россияне загородили все металлическими заборами и не пускают никого к морю.

Чтобы помешать застройке, местные пишут письма президенту России Владимиру Путину. Оккупанты запретили ездить жителям поселка Новый Свет. Жителям сел Миндальное, Токлук и поселка Солнечная долина приходится объезжать 20 км.

- Обратились в службу безопасности "Тавриды" с просьбой рассмотреть возможность проезда хотя бы для домовладельцев, живущих там постоянно, - рассказывает местный 55-летний Олег Андриенко. - Но оказалось, что для них мы не существуем: как вы помните, "люди с улицы". Гостям фестиваля проезд открыт, а местным жителям - нельзя. А их только в Солнечной долине более двух тысяч. И все мы завозим воду из Судака и с Дачного и вывозим канализацию на очистные аккурат в сторону "Тавриды". У нас нет ни аптеки, ни поликлиники, ни банкомата, ни больницы. Даже церкви нет.

Рядом с местом, где должен состояться форум, расположены водоочистные сооружения, которые построили во времена СССР. Место выбирали по розе ветров, чтобы вонь не шла к населенным пунктам. К ним собираются подключить и "Тавриду". Однако эти сооружения никто не обновлял. Жители боятся, что они не выдержат нагрузки - один из коллекторов прогнил и начал протекать в море. Также опасаются, что форум оставит их вообще без воды.

Планируют ездить джипами

Оккупационные власти собираются понизить статус Крымского природного заповедника до национального парка. Это позволит на его территории вести хозяйственную деятельность.

- Теперь там планируют создать туристические палаточные городки, осуществить 45 видов туризма, включая езду джипами и квадроциклами. Позволят проведение фестивалей, массовых спортивных мероприятий, - говорит Дмитрий Дерегулин, активист из Севастополя. - После одного проезда квадроцикла содранные и раздавленные растения восстанавливаются в течение пяти-восьми лет. Добивают последнее.