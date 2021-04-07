"Сын встречается с беременной от другого"

"Хочу продать дом или обменять на квартиру, - рассказывает в письме 65-летний Виктор Романович из Полтавской области. - Или лучше подождать, пока коронавирусный кризис пройдет? Не знаю, как дальше сложится моя жизнь. Я уже 10 лет на пенсии. Раньше работал на железной дороге машинистом".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото мужчины в вишневой рубашке. Закрывает глаза.

- Мысли о прошлом не дают двигаться вперед. Не жалейте о пережитом. Впереди лучшие времена. Делайте то, что задумали. В мае получите несколько интересных предложений. Выгоднее будет дом продать. За вырученные средства купить квартиру. Планируете переезд за пределы области. Причина - любимая женщина. Не ждите, что она проявит инициативу первой. Берите дело в свои руки. Слишком долго терпели разлуку с ней. Почему бы не поселиться ближе? Наладите личную жизнь, и многие другие проблемы станут несущественными. К женщинам, которые ищут с вами связи в интернете, быстро потеряете интерес.

"Когда я была молодая, встретила на остановке цыганку, - пишет в письме винничанка Елена Владимировна, 58 лет. - Было полно людей, но она подошла ко мне. Взяла за руку и вскрикнула. Говорит: "Будет тебя весной звать парень замуж, не ходи. Добра тебе этот брак не принесет. Подожди год и встретишь свою судьбу". Не поверила. С Артемом мы были давно знакомы. Любила, поэтому и вышла замуж. Не раз кусала локти. С облегчением вздохнула, когда развелась. Жалею, что не сделала этого раньше. Ждала, пока дети вырастут. А они мне теперь говорят: "Чего ты от отца не ушла? Мы росли в страхе. Он бил и выгонял на улицу, а мы все это видели". Недавно дочь выдала замуж, сын заручился. И в моей жизни появился мужчина. Живет в селе, зовет меня к себе. Однако не хочу бросать работу. Он мне нравится, но стоит ли нам съезжаться. Предлагает узаконить отношения, но мы всего полгода знакомы. Боюсь, что дети меня не поймут. Он на 10 лет моложе".

Вкладывает в конверт фото с мужчиной. Бородач на голову выше нее, в очках. Женщина держит в руках пекинеса.

- Мужчина вам нравится, и пусть его возраст не будет помехой. Наконец почувствуете себя желанной и любимой. Проживете вместе до скончания века. Он с первого дня будет хотеть узаконить отношения, но вы долго не будете решаться на брак. Сын в этом году станет отцом. Дочь не сможет забеременеть. Поезжайте вместе во Владимирский собор, где хранятся мощи святой Варвары. Просите у великомученицы благословение на материнство. Не теряйте надежды. У дочки родится двойня.

"Дочь связалась с женатым мужчиной, - пишет 49-летняя Светлана из Ивано-Франковска. - Он ей наобещал золотые горы. Говорит, что жену бросит и поженятся до конца года. Я прошу ее: "Доченька, остановись! У него трое детей. И вы всю жизнь будете работать на его алименты". Сына тоже будто сглазили. Встречается с женщиной, которая беременна от другого. Хочет после Пасхи расписаться и устроить свадьбу".

Присылает фото дочери Иванны и сына Андрея. Девушка в кожаных леггинсах и меховой жилетке. Парень - в военной форме. На обороте подпись: "Львов, 2015 год".

- Свадьбу перенесете из-за карантина. Но это планы сына не изменит. Будет с женщиной, которую любит. И ребенка запишет на свою фамилию. Никогда не будет переживать из-за достоверности отцовства. И вы не ставьте это под сомнение. Кроме дочери, будет иметь еще двух сыновей. Иванна уйдет от любимого, потому что устанет ждать. Выйдет замуж за своего шефа. Поэтому испортит отношения с коллегами. Многие ей будут завидовать. Но это не должно помешать семейному счастью. Бывший возлюбленный будет надоедать, пока не заблокирует его номер.

"Сестра живет с мужем, который ее бьет, - пишет 38-летняя Евгения из Волынской области. - На следующий день клянется, что любит. Но разве это жизнь? Она с ним, потому что у него деньги. Дарит ей все, что захочет . Раз побил - купил шубу, второй - телефон. Я прошу ее бросить изверга, пока не поздно. Она молодая и красивая. Давно могла выйти замуж за нормального".

- Сестра скоро бросит гражданского мужа. Даже обратится в полицию, чтобы снять побои. Часть его подарков останется в квартире, которую сейчас снимают. Уйдет от него в том, с чем пришла. Замки в квартире сменит. На порог не пустит. Пусть не сожалеет. Судьба готовит для нее особую встречу.

"Работал полгода в Польше, - пишет 32-летний Иван из Киевской области. - Потом рванул в Швецию. Два лета отпахал на ферме. Приобрел в столице по квартире для себя и матери. Ремонт сделали и только тогда выяснили, что жить там нам не дадут. Дом не подключен к канализации. На суды уже ушло 20 тысяч. Знал бы, что так будет, купил бы себе дом в Польше. Сейчас перебрался в деревню. Денег нет, работу потерял из-за карантина. Мать говорит, несчастье притягивают деревья, которые отец посадил возле дома. Во дворе растут ель, ива и береза​​".

- Почему не отдали предпочтение фруктовым саженцам? Березу и иву выращивать возле дома нельзя. Хотите, чтобы береза ​​стала защитником, посадите за забором у дороги. Неудачи притягивает сосна, слезы и печаль - ива. Не теряйте надежду вернуть деньги, которые вложили в недвижимость. Застройщика привлекут к ответственности. Получите меньше, чем надеялись. За компенсацию купите другую квартиру в столице.