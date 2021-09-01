"Сын два года скрывал, что женился"

"В квартире происходят странные вещи, - пишет винничанка Светлана Олеговна, 58 лет. - Муж и сын убеждены, что завелся призрак. Его присутствие чувствуем во время полнолуния. В доме может вдруг начать пахнуть свечами. Что-то стучит в окно, открывает двери, хотя сквозняка нету. Подруга советовала вызвать экстрасенса. Приезжал биоэнергетик, обходил квартиру с рамкой. Говорит, здесь произошло преступление. Есть невинно загубленная душа. Но мы спокойно жили четыре года и не видели подобного".

Письма комментирует киевский биоенергетик Валентина Гавура. Кладет на стол фото Светланы, сделанное вечером на кухне. На стене замечает черное пятно, подобное облаку. Водит вокруг него пальцем.

- Редко удается зафиксировать на снимке невидимое для человеческого глаза. Семью преследует призрак женщины. Много лет тому назад в квартире покончила с собой. Тяжелый грех держит ее в этих стенах. Молитесь, чтобы душа обрела покой. Дом советую освятить. Моим знакомым избавиться от призрака помогла кошка. Эти животные лучше всего очищают дом от негатива и призраков.

"С мужем Алексеем вырастили троих детей, - пишет 54-летняя Кристина из Львова. - Старший Максим уехал учиться в Киев. Через год привез к нам девушку. После знакомства я откровенно сказала, что она ему не ровня. Видела - если продолжит встречаться с ней, загубит жизнь. Но он не хотел никого слушать. Два года скрывал, что женился. Приезжал домой без нее. Я думала, они порвали. А недавно звонит и заявляет: "Мама, поздравляю с рождением внучки". Сначала сердилась. Ходила на разговор к священнику. Он убедил, что детей надо любить, независимо от выбора. Мы с мужем хотим помочь им купить квартиру. Но надолго ли этот брак, не бросит ли она его ради лучшей партии?"

Направляет фото сына и невестки. Высокий рыжеволосый мужчина обнимает женщину в вышиванке. На груди - бусы, в руке - плетеная пляжная сумка. Снимок сделан на столичной автозаправке.

- Верьте в своего ребенка. Сына ждет большое будущее. Будет руководить компанией. Денег на жилье от вас не возьмет. Скрывал отношения с девушкой, которую полюбил, потому что не хотел сделать вам больно. Простите сыну такую ​​тайну. Покажите, что цените его выбор. Жена не предаст и другого искать не станет. Вскоре родит еще двух мальчиков.

"От бабушки унаследовал 20 "соток" земли в Житомирской области, - рассказывает в письме житель Александр, 39 лет. - Выставил ее на продажу. Покупатели звонят, но отдавать за бесценок не готов. Недавно разговаривал с человеком, который в обмен на землю предлагает дом в селе на Волыни. Стоит ли соглашаться? Сумею ли его продать? Там есть газ, вода и септик. Село большое и богатое".

Биоенергетик зажигает свечу. Обводит вокруг фото Александра - мужчины в бордовом костюме. Свеча дымит, воск капает на стол, огонь поднимается высоко вверх.

- Предложение соблазнительное, советую принять. Если откажетесь, то хотя бы переведите земельный участок у дороги с жилого назначения на коммерческое. Тогда им могут заинтересоваться владельцы гостинично-ресторанного бизнеса. Деньги ожидайте в ноябре. Вложите их в недвижимость или бизнес.

"Матери 69 лет, а вакцинироваться не хочет, - пишет 50-летняя Ольга из Кривого Рога Днепропетровской области. - Весной заболела ковид, мы ее еле спасли. А теперь боится прививки, потому что у нее проблемы с сердцем. Недавно начала жить с мужчиной, который на 10 лет моложе. Он - бывший военный. Мой брат против их отношений. Не могут ужиться под одной крышей. Сердце болит за мать, но ничем ей помочь не могу".

- Ваша поддержка - лучшая помощь. Брат не имеет права решать, с кем встречаться или жить матери. Не обращайте внимание на возраст. Она почувствовала себя любимой. Гражданский муж сделает мать счастливой. В сентябре убедит ее вакцинироваться. Конфликт будет исчерпан, когда брат поедет на заработки.

"От сына ушла жена, хоть он не пьет, на нее никогда руки не поднял, - рассказывает в письме 71-летняя Леся Григорьевна из Сумской области. - Невестка оставила на Евгения троих детей и сбежала в Берлин. Не может справиться с ними, поэтому я помогаю. Но на одну пенсию жить трудно. Уговариваю, чтобы ехал на заработки. Он уже был в Испании. Заработал деньги на квартиру и домой вернулся, потому что боялся потерять семью. Теперь собрался в Прибалтику, хочет гонять машины. Коллега посоветовал. Я против, потому что тот товарищ последние два года приносит в нашу жизнь только проблемы ".

- В неудачах, которые пережили за эти годы, не стоит обвинять ни коллег сына, ни родственников невестки. Супруги разошлись, потому что женщина нашла другого. Это испытание принесло много боли, но сделало сына сильнее. Август и сентябрь могут изменить к лучшему его жизнь. Сейчас есть реальный шанс улучшить материальное положение и найти работу, которая будет приносить деньги и удовольствие. Пусть рассмотрит профессию дальнобойщика. Будет работать за границей, но будет часто наведываться домой. Детей придется воспитывать вам. Будет помогать дочь. Не требуйте, чтобы сын привел домой вторую невестку. Женщинам сейчас не доверяет. Ему нужно немного времени, чтобы решиться на новые отношения.