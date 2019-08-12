Светлана Исакова погибла по дороге с отдыха

Ночью 10 августа в автомобильной аварии погибла балерина 31-летняя Светлана ИСАКОВА. Была ведущей солисткой Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Николая Лысенко.

С мужем Владимиром Поляковым возвращалась из отпуска из итальянского города Пиццо. Ехали в микроавтобусе "Фольксваген ЛТ 35" из Борисполя в Харьков. Между селами Белоцерковское и Коноплянка на Полтавщине в них влетел автобус "Сетра 317".

- Светлана получила множественные травмы, - говорит Олег Орищенко, генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Николая Лысенко. - За ее жизнь боролись несколько часов. Умерла в больнице в Полтаве.

Светлана Исакова выступала на театральной сцене 15 лет. Известность ей принесла роль в спектакле "Золушка".

- Несмотря на то, что Светлана была ведущим мастером сцены, она всегда могла выйти даже в кордебалете, - говорит Антонина Радиевская, художественный руководитель театра. - Ей легко давались все драматические, эмоциональные партии.

В результате аварии погиб также 44-летний пассажир микроавтобуса. Водитель автомобиля - в больнице. Все обстоятельства аварии и виновника устанавливают следователи.