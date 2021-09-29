Стелла Клименко умерла в Египте

Участница шоу "МастерШеф" 30-летняя Стелла Клименко из Киева умерла во время отдыха в Египте. У нее внезапно остановилось сердце.

- Стелла работала в моем ресторане. Перед тем как должна была ехать в Египет, я ей говорил: "Оторвись по полной, отдохни, забудь хоть немного о работе". Пообещал, что не буду отвлекать ее. Попросил, чтобы тоже не писала мне. Стелла говорила, что после возвращения начнет новую жизнь. Но так и не села в самолет домой, - рассказывает друг Николай Люлько. Он - шеф-повар столичного ресторана "Аляска".

Стелла Клименко изучала архитектуру в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Затем училась на кафедре гастрономии в университете им. Винсента Пола в польском Люблине. Работала поваром в ресторанах. Впоследствии наладила свой бизнес - продавала соусы, маринады, конфитюры и варенье. Планировала открыть ресторан во Львове. В этом году участвовала в шоу "МастерШеф". Вынуждена была покинуть проект, потому что у нее обнаружили коронавирус.

- Стелла - прекрасный человек. Веселая, энергичная, - говорит подруга Валерия Корф. - У нее всегда было хорошее настроение, была душой компании. Кулинария - это хобби всей ее жизни. Была предана этому делу.

Стелла Клименко не состояла в браке. У нее остались родители.