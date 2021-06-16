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четверг, 17 июня 2021 05:36

София Палюх перенесла две операции

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Во Львове похоронили певицу и исследовательницу аутентичной песни 49-летнюю Софию Палюх.

В сентябре прошлого года у нее диагностировали меланому. Перенесла две операции. У нее осталась мать.

- София 10 месяцев боролась с болезнью, - рассказывает соседка Иванна Димид, 53 года. - Когда посещала ее в больнице во Львове, она предчувствовала, что ожидает борьба. Была готова жить и сопротивляться этой болезни. Пела до конца, даже после всех процедур и уколов. Умерла в Киеве, где в последнее время лечилась. Перед смертью говорила: "Я улетаю".

София Палюх работала менеджером благотворительной организации "Мальтийская служба помощи". Была волонтером. С началом войны на Донбассе возила помощь украинским военным. Изучала и воссоздавала украинскую традиционную светскую и церковную музыку.

- У Софии был чрезвычайный голос - бархатный приятный альт. Во время учебы в Национальном лесотехническом университете была членом Студенческого братства. Потом начала петь в капелле "Дзвіночок". Участвовала в проектах - в Украине и Польше. У Софии была тяга к аутентичному восточному пению. Часто привозила во Львов женщин с Полтавщины, которые исполняли народные песни, - говорит Димид. - Она была рациональная и трезвая. Но вместе с тем - романтичная, нежная и женственная.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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