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пятница, 02 августа 2019 00:55

"Снял с кредитки 72 тысячи гривен и исчез"

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"Хотим с мужем усыновить ребенка. Но наши родители против, — пишет 29-летняя Елена из Хмельницкого. — У меня сорвались две беременности. Собирали деньги на искусственное оплодотворение, но врачи отговаривают его делать. Говорят, не смогу выносить ребенка. У меня слабые почки и проблемы по-женски. Наши соседи усыновили 8-летнего мальчика. А мы ищем девочку до 10 лет. Собрали все документы. Родители пугают, что мы с тем ребенком наплачемся, потому что у нее будут плохие гены. Ходили к священнику. Он говорит — удочерять и ни с кем не советоваться, потому что этот выбор касается только нас двоих. Волнуюсь, смогу ли я стать для нее хорошей матерью".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта свадебное фото Елены и Юрия. Молодые держатся за руки под стенами загса. Новобрачная на полголовы выше мужа, в вышиванке и красной юбке.

— Делать искусственное оплодотворение не советую. Прислушивайтесь к советам врачей. Пережить еще одну потерю нерожденного ребенка будет трудно. Усыновление поможет обоим почувствовать радость отцовства. Не обращайте внимания на запугивание. Поступайте, как подсказывает сердце. Возьмете в семью 6-летнюю девочку и ее на несколько лет младшего брата. О своем решении никогда не пожалеете. Через полгода после усыновления небезразличные люди помогут купить большую квартиру.

"Полноценной семьи у меня никогда не было, — рассказывает в письме 30-летняя Елена из Ровенской области. — Нас с братом воспитала бабушка. Мама поехала на заработки в Италию, папа — в Португалию. Оба на то время имели там свои семьи. Нам высылали одежду и деньги. Я всю жизнь мечтала о нормальной семье. С первым мужем прожила в браке три года, со вторым — два. В июне подала на развод. Имею квартиру и хорошую работу. Друзья спрашивают, почему я до сих пор здесь, если есть возможность отправиться на заработки. Но я никуда ехать не хочу. Мечтаю о детях, но замуж выходить боюсь. Первый муж был алкоголик, второй — наркоман".

— Наберитесь терпения и воспользуйтесь шансом создать семью. Вам суждено было взять брак в третий раз и стать матерью для двух ребят. Первого сына родите осенью через год. Муж будет иностранец. Но выезжать за границу вам не придется, потому что у него бизнес в Украине. Будете жить в хате, которую оставили родители.

"В 17 лет дочка заявила, что беременна, — пишет 40-летняя Евгения из Киевской области. — Ее парень, когда услышал, что скоро станет отцом — сбежал в Польшу. Не знаю, что делать дальше. Она хорошо сдала ВНО, поступает в университет. Если не пройдет на бюджет, то на платное в этом году не пущу. Пусть рожает ребенка и идет в декрет. Плачу по ночам, потому что не понимаю, зачем она связалась с тем мужчиной. Аборт делать поздно. Перечеркнула себе будущее".

Вкладывает в конверт фото девушки с двумя косичками и в джинсовом комбинезоне. Биоэнергетик сканирует снимок ладонью, закрывает глаза.

— Скоро пожалеете о своих словах об аборте, потому что родит вам внука, которого будете любить больше всего. Позаботьтесь, чтобы дочка поступила в вуз и получила образование, о котором мечтает. Декрет оформите на себя. С этим ребенком не будете иметь проблем. Вырастет гением, заявит о вашем роде на весь мир. Прислушивайтесь к его желаниям. Дайте возможность сызмалу развивать таланты.

"Не знаю, что случилось с моим сыном, — рассказывает в письме винничанка 63-летняя Наталия Алексеевна. — Имел бизнес, хорошую работу. Но залез в долги. Однажды снял с кредитки 72 тысячи гривен и исчез. Мы подали его в розыск. Знакомые говорят, убежал за границу, потому что не только банку должен большую сумму. Что он натворил и почему убежал, ничего не объяснив нам с мужем? Банк требует у меня отдать долги сына. Говорит, я записана его поручителем. Моей пенсии едва хватает на еду и лекарства. Муж выставил на продажу дачу в селе, но никто не звонит. Больше у нас ничего продать".

— Сын одолжил деньги у влиятельных людей. Но вложил их в дело, которое прогорело. Возвращать было нечем, поэтому решил убежать. Домой не возвратится, но весточку от него получите осенью. Дачу продадите, долг вернете. Не корите себя. С его поступком вы никогда не смиритесь, но это не причина жить в депрессии. Довольно отказывать себе во всем. Неплохой заработок принесет продажа овощей с огорода. Позвольте себе с мужем небольшие жизненные радости.

"Живу с родителями в селе, имею 4-летнего сына, — пишет 29-летняя Юлия из Киевской области. — Два года назад я ушла от мужа, но до сих пор мы не разведены официально. Я не могу отважиться. Познакомиться с кем-то тоже не выходит. Хотела поехать в город, найти работу, но не могу устроить сына в садик. В селе работать негде. Буду ли я когда-нибудь счастлива?"

Биоэнергетик кладет ладонь на фото Юлии, которая держит сына. Оба чернявые, кареглазые, стоят под цветущей вишней.

— Если не отважитесь и не поедете на заработки в сентябре, то дальше о переезде и думать перестанете. На первые месяцы оставьте сына с родителями. Отправляйтесь в столицу, найдите работу и жилье. Ребенка будете навещать каждые выходные, а потом заберете к себе. Новые знакомые помогут устроить сына в садик. Скоро будете искать первого мужа, чтобы оформить развод. В Киеве познакомитесь с парнем, который позже предложит руку и сердце. Не ныряйте с головой в эти отношения. Хорошо присмотритесь к человеку. Не доверяйте большую сумму денег. Сбережения храните у родителей. Подождите, и судьба сведет с нужным мужчиной, который будет любить и ценить.

Автор: Яна РОМАНЮК
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