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четверг, 11 марта 2021 05:51

"Сложно подобрать рифму к термину. Думала по 20-30 минут"

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- Причиной увольнения стала травля со стороны администрации и коллег. Оказалась перед выбором: сохранить физическое и психическое здоровье и учить детей дистанционно, либо остаться в том заведении и не развиваться как педагог. Решила поставить точку, - говорит учительница биологии 42-летняя Ольга ХАЛЕПА из села Яковлевка на Харьковщине. В прошлом году в марте с началом карантина стала записывать рэп-уроки. Через полгода вынуждена была уйти из учебного заведения.

Трудно было принять такое решение?

- Больно бросать то, чем жила много лет. Когда написала заявление, директор с радостью пошла оформлять мою трудовую. Наконец от меня избавились. Во время дистанционного обучения стало заметно, что часть коллектива работает некачественно. Родители попросили директора уйти со школы. Но она не согласилась. Из-за этого более 50 учеников из 90 перешли в другую.

Почему система ломает учителей-новаторов?

- Зависть и нежелание развиваться. Мне звонят и пишут другие учителя, у которых тоже есть или были такие проблемы. Им приходится увольняться. А так быть не должно. Этими вопросами нужно заниматься, тогда не будем терять хороших учителей, которых все меньше остается в школах.

Отношение односельчан к вам изменилось?

- Нет. Мне не стыдно смотреть в глаза ни родителям, ни ученикам. Меня уважают и хорошо относятся. Занимаюсь общественной деятельностью. Написала книгу об основании нашего села. Люблю детей и хочу преподавать, но искаженная система образования разочаровывает и отталкивает. Продолжаю записывать рэп-уроки. Также занялась проектом "Рыжая биология", объединив литературное творчество с учительской работой. Создаю биологические сказки для учащихся. Веду блоги на телеграм- и ютюб-каналах.

Как ученики реагировали на рэп-уроки?

- "Ого! Ольга Владимировна рэпчик зачитала", - это была первая реакция. Затем ученики привыкли, уже ждали следующего занятия. Одну ученицу они побудили написать свой рэп.

Во время таких уроков за короткое время трижды повторяется материал и это прекрасно работает. Дети легко запоминают рифмующиеся термины. Но рэп-уроки лишь дополнение к другим методам обучения, детям надо дополнительно работать с материалом.

Стихи пишу с детства. Рэп придумывала и раньше. С монтажом видео трудностей не возникает. Труднее всего синхронизировать голос и музыку. Иногда бывало сложно подобрать рифму к термину. Думала по 20-30 минут.

У вас 15 лет педагогического стажа. За это время ученики изменились?

- В начале 2000-х дети не имели тех технологий, которые есть сегодня. Им приходилось больше креативить, работать самостоятельно. 10 лет тому назад школьники чаще пытались реализоваться в песенных, интеллектуальных конкурсах или спортивных соревнованиях. Сейчас самовыражение перенеслось в интернет-сообщества. Поэтому мотивировать учеников сложнее. На развлечения в современных гаджетах дети быстрее обратят внимание, чем на традиционные методы учителя. Поэтому педагогам надо меняться. Чтобы заинтересовать ученика, традиции и вечные ценности надо сочетать с новым. Когда это поймем, качество обучения изменится.

Учитель должен готовиться к каждому уроку. Как в таком ритме избежать профессионального выгорания?

- Надо и о собственной жизни не забывать. Отдыхать, уделять внимание семье. Я ошибалась, когда этого не делала. Кроме того, следует иметь увлечения, которые не касаются школы. Профессия учителя - одна из тех, где выгорание неизбежно. Некоторым педагогам надо вовремя уходить со школы. Когда они раздражаются, имеют внутреннюю тревогу, тогда срываются на учащихся. Ребенок с открытой душой приходит впитывать, как губка, все, что его окружает. А встречает крик и требования выполнять приказы. Это недопустимо. С учителями должны работать психологические службы, они должны получать профессиональную консультацию, проходить тестирование. Представители этой профессии работают с людьми, личность которых только формируется. Внутренние проблемы педагога могут отражаться и на учащихся.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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